RDR2'nin Sadece Üç Günde Kazandırdığı Paraya İnanamayacaksınız!

Son zamanların en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan açık dünya oynanışa sahip vahi batı oyunu Red Dead Redemption 2, hafta sonunda inanılmaz satış rakamlarına ulaştı. Rockstar Games, yaptığı açıklamayla oyunun sadece iki gün içerisinde 725 milyon dolarlık gelir elde ettiğini duyurdu.

Uzun yıllardır geliştirilmesi beklenen Red Dead Redemption 2, kısa bir süre önce duyurulmuş ve yayınlanan tanıtım videolarıyla izleyenleri mest etmişti. 2018’in açık ara en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan RDR2, beklentileri karşılayacak kadar iyi çıkınca, bütün oyuncuları kendisine çekmeyi başardı. Rockstar Games tarafından yapılan resmi açıklamayla oyunun sadece iki gün içerisinde 725 milyon dolarlık gelir elde ettiği belirtildi.

Devasa gelire rağmen RDR2, açılış rekorunu kıramadı. Bir başka Rockstar Games oyunu olan Grand Theft Auto 5, çıktığı ilk üç günde 1 milyar dolardan fazla gelir sağlayarak, kırılması bir hayli güç bir rekorun altına imza atmıştı. 2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5, o güne kadarki en hızlı satış yapan oyun olurken, birçok ilki de gerçekleştirmişti.

GTA 5’in rekorunu geçememiş olsa da Red Dead Redemption 2 de önemli bir gelir elde ederek, en iyi çıkış yapan ikinci oyun olarak adını tarihe yazdırdı. Rockstar’a yine beklentilerin çok yukarında bir gelir sağlayan yapımın GTA 5 gibi yıllarda en çok satanlar listesinde kalacağı tahmin edilirken, özellikle Red Dead Online’ın oynanmaya açılmasıyla birlikte satışların yukarılara çıkacağı belirtildi.