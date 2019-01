RE 2 (2019)'nin The Ghost Survivors İçeriğinin Tarihi Duyuruldu

Hayatta Kalma-Korku türünün en önemli temsilcisi olan Resident Evil serisi, Resident Evil 2 (2019) ile muazzam bir geri dönüşe imza atmıştı. Resident Evil 3: Nemesis ile serinin tepe noktası sayılan ikinci oyunun bu sil baştan yapımı, çoğu oyuncuyu mest etti. Aldığı puanlar ise Capcom cephesini mest etmişe benziyor. Ancak tabii ki Japon oyun devinin işi Resident Evil 2 (2019) ile henüz bitmiş değil. Yayınlanmayı bekleyen ücretsiz indirilebilir içerik için tarih belirlendi. The Ghost Survivors modu, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için 15 Şubat 2019 tarihinde yayınlanacak.

The Ghost Survivors, 22 Ocak 2019 tarihinde yapılan canlı yayın ile duyurulmuştu. Önümüzdeki ay ücretsiz olarak yayınlanacak olan mod, orijinal Resident Evil 2 oyununun Dual Shock versiyonundaki Extreme Battle moduna benzerlik gösterecek ve üç farklı hikaye ile gelecek: No Time To Mourn, Runaway ve Forgotten Soldier. Her bir hikaye ise Raccoon City'den kurtulmayı başaramamış olan farklı bir karakterin etrafında dönecek.

Forgotten Soldier hikayesinin USS askeri etrafında döneceği zaten gün gibi ortadayken, No Time To Mourn hikayesinde Kendo Gun Shop sahibi Robert Kendo ve Runaway senaryosunda da Raccoon City belediye başkanının kızı Katherine Warren ile ilerleyeceğiz. Göstereceğimiz performansa bağlı olarak da puan kazanacağız. Daha sonra bu puanları da oyun-içi mağazada harcayabileceğiz. Şimdilik neler satın alabileceğimiz belli değil ama belirtilen tarih yaklaştıkça, ilk oynanış videolarına ek olarak oyun-içi mağazadan satın alınabilecek şeyler hakkındaki merak edilen detaylar paylaşılacaktır.

Bu arada Capcom, The Ghost Survivors modu için üç ekran görüntüsü yayınladı. Bu üç ekran görüntüsünde, Robert Kendo, Katherine Warren ve USS askerini görebiliyoruz.