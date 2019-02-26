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  4. RE Origins Collection ve Resident Evil 4'ün Switch Tarihi Duyuruldu

RE Origins Collection ve Resident Evil 4'ün Switch Tarihi Duyuruldu

Orçun Çavuşoğlu
Orçun Çavuşoğlu - | Oyun

Capcom, Resident Evil hayranı Switch sahiplerini sevindirmeye devam ediyor. Bugün RE Games Twitter hesabı üzerinden yeni bir duyuru yapıldı. Resident Evil Origins Collection ve Resident Evil 4, Switch için 21 Mayıs 2019 tarihinde çıkacak.

Geçtiğimiz senenin Eylül ayında Switch için yapılan Resident Evil Revelations Collection duyurusundan sonra, diğer Resident Evil oyunlarının da bu konsola gelip gelmeyeceğini merak eder olmuştuk. Başlangıç yapıldıysa, gerisinin de geleceğine şüphe yoktu. Neyse ki fazla merak etmemize gerek kalmadı. Ekim ayı içerisinde yeni bir duyuru daha yapan Capcom, Resident Evil Origins Collection ve Resident Evil 4 oyunlarının da Nintendo konsoluna geleceğini müjdelemişti. Ama herhangi bir çıkış tarihi belirtilmemişti.

RE Games Twitter hesabı üzerinden bir duyuru daha yapan Japon oyun devi, Resident Evil 0 ve Resident Evil oyunlarının bulunduğu Resident Evil Origins Collection paketinin ve Resident Evil 4 oyunun 21 Mayıs 2019 tarihinde Switch için satışa sunulacağını onayladı. Şimdilik herhangi bir fiyat etiketi belirtilmiş değil ama ön-siparişlerin 28 Şubat 2019 tarihinde açılacağına bakılırsa, en fazla üç günümüz var demektir.

Resident Evil 0 oyununda Arklay ormanları civarında meydana gelen şüpheli ölümleri araştırması için gönderilen S.T.A.R.S. Bravo Team'in başından geçenler anlatılırken, orijinal Resident Evil oyununda ise S.T.A.R.S. Bravo Team ile kopan iletişim sonrasında gönderilen S.T.A.R.S. Alpha Team'in Spencer konağı içinde yaşadıkları dehşet verici macerayı ekranlarımıza getiriyordu. Resident Evil 4 oyununda ise kaçırılan Birleşik Devletler Başkanı'nın kızı Ashley Graham'ı kurtarması için görevlendirilen özel ajan Leon Scott Kennedy ile bir İspanyol köyüne ayak basıyorduk.

01:28 Resident Evil 0 HD Remaster Duyuruldu
OYUN Resident Evil 0 HD Remaster Duyuruldu
01:58 Resident Evil: Origins Collection Çıkış Videosu Yayınlandı
OYUN Resident Evil: Origins Collection Çıkış Videosu Yayınlandı
Resident Evil 8 için Çalışmalar Başladı OYUN Resident Evil 8 için Çalışmalar Başladı

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