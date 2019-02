RE Origins Collection ve Resident Evil 4'ün Switch Tarihi Duyuruldu

Capcom, Resident Evil hayranı Switch sahiplerini sevindirmeye devam ediyor. Bugün RE Games Twitter hesabı üzerinden yeni bir duyuru yapıldı. Resident Evil Origins Collection ve Resident Evil 4, Switch için 21 Mayıs 2019 tarihinde çıkacak.

Geçtiğimiz senenin Eylül ayında Switch için yapılan Resident Evil Revelations Collection duyurusundan sonra, diğer Resident Evil oyunlarının da bu konsola gelip gelmeyeceğini merak eder olmuştuk. Başlangıç yapıldıysa, gerisinin de geleceğine şüphe yoktu. Neyse ki fazla merak etmemize gerek kalmadı. Ekim ayı içerisinde yeni bir duyuru daha yapan Capcom, Resident Evil Origins Collection ve Resident Evil 4 oyunlarının da Nintendo konsoluna geleceğini müjdelemişti. Ama herhangi bir çıkış tarihi belirtilmemişti.

Resident Evil 0, 1, and 4 are coming to Nintendo Switch eShop on May 21!



Play all three masterpieces anywhere, such as:

- On trains 🚆

- During mansion tours 🏰

- Across the European countryside 🌄



Pre-orders start on Feb 28! pic.twitter.com/BCzatyoUhU