Ready at Dawn Stüdyosunun AAA Oyunu Prototip Aşamasında

Ready At Dawn stüdyosu, geçmişte oldukça kaliteli yapımları bizlerle buluşturmuştu. Ne var ki, 2017 yılı ile ağırlığı VR oyunlarına vermişti. Hatta halihazırda da Lone Echo II isimli bir VR oyun üzerinde çalışıyorlar. Ancak stüdyo aynı zamanda da AAA oyun geliştirmeyi de istiyordu ve bu yılın Ocak ayında verilen iş ilanları ile Lone Echo II oyununun yanı sıra konsol için yeni bir AAA projesi üzerinde çalışmaya başladıklarını öğrenmiştik. Son gelen habere göre konsol oyunu projesinde prototip aşamasına geçilmiş.

VentureBeat sitesi, Üst Yönetici ve Yaratıcı Yönetmen Ru Weerasuriya ile 2020 yılının ilk çeyreğinde çıkması beklenen Lone Echo II üzerine bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportaj sırasında Weerasuriya, VR ortamında birçok deneyim edindiklerini ve edindikleri bu deneyimlerin bir kısmını da geliştirmekte oldukları AAA oyunlarının geliştirilmesinde kullanacaklarını söyledi.

"Şu anda dahili olarak geliştirdiğimiz bir AAA oyun üzerinde de çalışıyoruz ve tuhaf bir şekilde, hikaye anlatımı ve etkileyicilik ve oynanış mekanikleri hakkında birçok ders aldık. Bu derslerden birkaçını konsola taşıyoruz." yorumunda bulundu Weerasuriya ve devam etti. "Aynı görüntü aygıtı olmayabilir, ama bu oyunda yapmayı öğrendiğimiz oynanış yapısı-her daim orada olmanız. Oyuncunun istediğiniz şeyi yapmasını bekleyemezsiniz. Ne istiyorlarsa onu yaparlar. Bu, beraberimizde konsola getireceğimiz bir şey olacak."

Prototip aşamasında olan proje ile ilgili olarak şu an için bilinenler şeyler üçüncü kişi bakış açısından oynanan bir aksiyon oyunu olacak ve herhangi bir devam oyunu olmayacak. Bir diğer deyişle, yepyeni bir proje olacak. Ayrıca şimdilik stüdyo tarafından finanse ediliyormuş.

Ready At Dawn stüdyosunun AAA projesini büyük ihtimalle gelecek nesil konsollarda göreceğiz, ama ilerleyen zamanlarda proje ile ilgili olarak yeni bir gelişme(ler) olduğunda, doğrudan sizinle paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz. Gelişmeler için bizi takipte kalın.