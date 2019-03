Ready or Not'ın Oynanış Videosu Yayınlandı

VOID Interactive tarafından geliştirilmekte olan taktiksel nişancılık oyunu Ready or Not'un oynanış videosu yayınlandı. Yayınlanan bu videoda, oyunun mekanikleri gösteriliyor.

Ready or Not, duyurulduğu günden beri sessizliğini koruyordu, ancak oyunun geliştirici ekibinin oynanış videosunu yayımlaması ile bu sessizlik bozuldu. SWAT 4'ün hayranları, Ready or Not'a bayılacak, zira oyun genel olarak SWAT 4 ile benzer nitelikler taşıyor.

Geliştirici ekip, Ready or Not için SWAT’lardan Yardım Aldı

Kıdemli bir SWAT ekibinin üyelerini kontrol edeceğimiz Ready or Not, 8 oyuncuya kadar co-op desteği sunacak. Co-op modunun haricinde oyuncu vs oyuncu ve tekli oyuncu modu da yer alacak. Geliştirici ekip, oyunda gerçekçilik konusuna odaklanmış durumda. Zira geliştirici ekip, oyunun gerçekçi olması için SWAT’lardan yardım aldı.

Ready or Not Ön Siparişe Açıldı

Ready or Not, VOID Intractive’in web sitesi üzerinden ön siparişe açıldı. Ready or Not’ın standart sürümü 39.99 dolar fiyat etiketine sahip. Oyunun standart sürümü, 2020 Haziran’da gerçekleşecek olan betaya erişim olanağı sunuyor. 119.99 dolar fiyat etiketine sahip olan Supporter Edition ise alfa ve betaya erişim, FBI Hostage Rescue Team paketi, ilk DLC (indirilebilir içerik) için %25 indirimi içeriyor. Ek olarak, Supporter Edition’ı ön sipariş olarak alan ilk 1000 kişiye Ready or Not temalı mouse pad de veriliyor ancak mouse pad’ler şu an tükenmiş durumda.

Ready or Not’ın Çıkış Tarihi

Ready or Not’ın 2020 senesinin dördüncü çeyreğinde PC platformuna çıkışını gerçekleştirmesi bekleniyor. Oyunun sekiz dakika uzunluğundaki oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.