Real Madrid Oyun Karakteriyle Sözleşme İmzaladı

Dünyanın en büyük futbol takımlarının başında gelen Real Madrid, bu yaz teknik direktörü Zinedine Zidane ve açık ara en iyi oyuncusu Cristiano Ronaldo’yu kaybetmesinin ardından yapacağı transferlerle konuşulur olmuştu. Ünlü takım, beklenen devasa bütçeli transferlerin aksine FIFA’nın Journey modundaki Alex Hunter ile sözleşme imzalamayı seçti.

Özellikle Ronaldo’nun takımdan ayrılmasının ardından devasa bütçelerle Neymari, Mbappe, Lewandowski gibi transferler yapacağı konuşulan Real Madrid, transfer döneminin çoğunu sessiz geçirmiş gibi görünse de Álvaro Odriozola, Vinicius Junior ve Thibaut Courtois gibi isimlerleri kadrosuna dâhil etmişti. Bugün ise beklenmedik bir başka transferini daha duyuran takım, FIFA serisinden tanıdığımız oyun karakteri Alex Hunter ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Gerçek bir oyuncuyla sözleşme imzalamış gibi video hazırlayan Real Madrid’in reklam ekibi, hâlihazırda takımda bulunan Dani Carvajal gibi oyunculara da hoş geldin mesajı çektirdiler. Ortaya izlemesi oldukça eğlenceli bir video çıkarken, aynı zamanda FIFA 19’daki Journey modunun hikayesine dair de ilk ipuçları verilmiş olurken, Real Madrid attığı imzayla tarihe geçecek bir ilki de gerçekleştirmiş oldu.