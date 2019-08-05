Realme 1'in Sevkiyat Sayısı 10 Milyonu Geçti

Shenzhen merkezli Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, geçtiğimiz yılın mayıs ayında tanıttığı ilk cihazı Realme 1’in sevkiyat sayısının 10 milyonu aştığını duyurdu.

Mayıs 2018’de Sky Li tarafından kurulan Realme, henüz iki yaşında dahi olmamasına rağmen önemli işlere imza atmaya devam ediyor.

Kısa zamanda Çin ve Hindistan pazarındaki payını gözle görülür oranda artıran Shenzhen merkezli firma, Realme 1 akıllı telefonunun sevkiyat sayısının sadece 14 ayda 10 milyonu aştığını duyurdu.

Çok önemli bir kilometre taşını tamamlayan Realme, günde 22.000’den fazla akıllı telefon sevkiyatı yaptığını söylüyor.

Realme 1 ile yola tek başına çıkan şirket, ardından Oppo’nun kanatları altında Realme 2 ve Realme 2 Pro’yu tanıtmıştı. Ardından tanıtılan Realme 3 ve Realme 3 Pro, sahip olduğu önemli özellikler sayesinde geniş bir kullanıcı tabanına ulaşmıştı.

Bugünlerde 10nm süreci ile üretilen Snapdragon 710 seti ve pop-up selfie kamerasıyla dikkat çeken Realme X ile boy gösteren Çinli şirket, rekabetin giderek kızıştığı akıllı telefon pazarında yoluna emin adımlarla devam ediyor.