realme, 10 Serisinin İlk Modelini Tanıttı: İşte Özellikleri!

realme, 10 serisinin ilk ürünü olan realme 10'u piyasaya sürdü. Sektörün güçlü oyuncusu realme’nin yeni serisinin ilk ürünü realme 10, MediaTek G99 ve 90Hz AMOLED ekran kombinasyonu ile tavizsiz bir performans sunuyor.

realme 10, öne çıkan özellikleri ve segmentindeki fark yaratan en büyük avantajlarından biri olan hem 90Hz AMOLED ekran hem de MediaTek G99 ile kullanıcılara mükemmel bir deneyim sunuyor. 90Hz AMOLED ekran, sunduğu canlı renkler ve daha az leke bırakma özelliği ile yüksek bir görsel deneyim sağlıyor. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekran parlak gün ışığında net görüş için 1000nit olan en yüksek parlaklığa ulaşıyor.

realme 10'un güçlü ve yetkin bir işlemcisi sayesinde geliştirilmiş güç performansı ile daha az gecikme ve sorunsuz sistem performansı vaat ediliyor. CPU performansı %25, GPU performansı %78 oranında iyileştirilmiş olan yeni telefonda 6nm teknolojileri sayesinde genel güç tüketimi de %20 oranında azaltıldı. Telefonun 8+256GB varyantı altında test edilen AnTuTu skoru ise 400.084'e ulaşarak piyasadaki tüm G99 destekli akıllı telefonlar arasında en yükseği oldu.

Telefon ayrıca sorunsuz sistem deneyimini bir üst seviyeye taşımak için çekilen 64.000'den fazla fotoğraf için büyük depolama alanı sağlayabilen 8+256GB büyüklüğünde RAM ve ROM sunuyor. Kullanıcılar ayrıca bunu 1 TB'a kadar harici depolama ile genişletme imkânına da sahip.

Pil tarafına geldiğimizde ise tüm gün yeterli kullanım için 5.000 mAh'lik devasa bir pil ve 28 dakikada pilin %0'dan %50'ye hızlı bir şekilde yeniden artırılması için 33W hızlı şarj sunuyor.

realme 10, Clash White ve Rush Black olmak üzere iki dinamik renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

realme 10 Özellikleri