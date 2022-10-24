Realme 10 ve 10 Pro'nun Tasarımı ve Özellikleri Sızdırıldı

Realme 10 serisi yakında öncelikle Çin'de olmak üzere piyasaya sürülecek. Geçen hafta Realme 10 serisinden RMX3663 ve RMX3687 model numaralarına sahip iki akıllı telefon, Çin'deki TENAA düzenleyici kurumu tarafından onaylandı. Bu cihazların iç piyasada Realme 10 ve 10 Pro/10 Pro+ olarak piyasaya sürülmesi muhtemel.

Geçen hafta TENAA sertifikalarıyla birlikte bu cihazların görüntüleri de ortaya çıktı. Her iki modelin tüm özellikleri artık TENAA listelerinde görüntüleriyle birlikte mevcut.

Realme 10 (RMX3663) ve Realme 10 Pro (RMX3687), 6,7 inç FHD+ ekrana sahip. İlki düz bir LCD panele sahipken, ikincisi kavisli kenarlara ve ekran içi parmak izi okuyucu bulunan bir AMOLED ekrana sahip. Realme 10 ise yana bakan bir parmak izi okuyucuyla geliyor.

Realme 10 ve 10 Pro Görüntüleri

2,2 GHz hızında çalışan bilinmeyen bir 5G destekli sekiz çekirdekli işlemci Realme 10'u besliyor. Pro modeli, Dimensity 1080 işlemci gibi görünen 2.6 GHz bir işlemci tarafından destekleniyor. Her iki telefon da 6 GB, 8 GB ve 12 GB olmak üzere üç RAM seçeneğiyle gelecek. Depolama cephesinde, her iki model de 64 GB, 128 GB, 256 GB ve 512 GB gibi varyantlar sunacak.

Bu cihazların Android 12 ile mi yoksa en son Android 13 işletim sistemiyle mi geleceği belli değil. Her iki model de 5.000 mAh pil barındırıyor gibi görünüyor. Pro modelinin 3C sertifikası, 67W hızlı şarj desteği taşıyabileceğini ortaya koyuyor. Realme 10'un hızlı şarj özellikleri hakkında bir bilgi yok.

Her iki telefon da 16MP ön kameraya sahip. Standart modelinin arka panelinde 108MP + 2MP çift kameradan oluşan bir kamera ünitesi bulunuyor. Pro varyantı ise 108MP + 8MP + 2MP üçlü kamera ile geliyor.

Realme 10, 163.7 x 74.2 x 8.1 mm boyutlarında ve 190 gram ağırlığında. Realme 10 Pro 5G ise 161,5 x 73,9 x 7,78 mm boyutlarında ve 172,5 gram ağırlığında.