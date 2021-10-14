Realme 125W Hızlı Şarj için Kolları Sıvadı

Son dönemlerde akıllı telefon üreticilerinin rekabet alanlarından birisi haline gelen hızlı şarj teknolojileri, kullanıcılar açısından oldukça büyük önem taşıyor. Nitekim akıllı telefonların batarya süresi halen yeterli seviyede olmasa bile, onları gerçekten de hızlı bir şekilde şarj edebilmek bu dezavantajı ortadan kaldırıyor. Şimdi Realme, 125W hızlı şarj desteğine sahip üst segment bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını duyurdu.

Realme 125W Hızlı Şarj Desteğine Sahip Akıllı Telefon ile Karşımıza Çıkacak

Bildiğiniz üzere Realme kısa bir süre önce 125W UltraDART şarj teknolojisini tanıtmıştı ancak o zamandan bu yana bu teknolojiye sahip herhangi bir akıllı telefon ile karşılaşmadık. Şimdi yeni bir açıklamaya göre şirketin bu teknolojisi gelecek yıl içerisinde ticarileşmeye hazırlanıyor.

Realme bünyesinde görev alan Madhav Sheth, şirketin GT serisi için 'ultra premium bir amiral gemisi' planladığını söyledi ve bu doğrultuda bu modelde, 125W UltraDART teknolojisinin yer alacağı vurgulandı. Şu an için bu model hakkında ayrıntılı detaylara sahip değiliz ancak 125W UltraDART teknolojisinin öne çıkan detaylarını sizlerle paylaşabiliriz.

Kısa bir şekilde tanımlamak gerekirse bu teknoloji, 4.000 mAh kapasitesindeki bir bataryayı yalnızca 3 dakika içerisinde %33 seviyesine kadar şarj etmeyi başarıyor. Ayrıca teknolojinin 125W PPS, 65W PD ve 36W QC dahil olmak üzere çoklu şarj protokolleri ile uyumlu olduğunu da söylemek isterim.

Kullanıcıların hızlı şarj teknolojileri ile ilgili bazı soru işaretlerine sahip olduğunu biliyoruz ve bunların başında güvenlik sorunları geliyor: Realme, bu desteğe sahip akıllı telefonlarda 14 farklı sıcaklık sensörü ve ek soğutma sistemleri kullanacak. Bu sayede cihaz, hızlı şarj boyunca 40 santigrat derecenin üzerine çıkmayacak.

Önümüzdeki sene itibarıyla bir GT modelinin bu teknolojiye sahip olacağını biliyoruz ancak modelin diğer detayları hakkında bilgi sahibi değiliz. Bu kapsamda batarya kapasitesinin de artabileceğini hatırlatmak gerekiyor. Her halükarda, hızlı bir şekilde şarj olacağından emin olabiliriz.