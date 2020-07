Realme 125W Hızlı Şarj Teknolojisi Duyuruldu: 3 Dakikada %33 Şarj!

OPPO, geçtiğimiz gün 125W Hızlı Şarj Teknolojisi (Flash Wired Charging) ile 65W AirVOOC Wireless Charging (Kablosuz Şarj) teknolojisini tanıtmıştı. Hemen arkasından Realme, kendi 125W hızlı şarj teknolojisini “Realme 125W UltraDart Fast Charging” tanıttı.

Realme’nin OPPO’nun alt markası olarak kurulduğu göz önüne alındığında tanıtımların ardı ardına olması şaşırtıcı değil. Realme, bağımsız bir marka olarak görünse de hala çoğu şey için OPPO’ya güveniyor. Kısa bir süre önce gelişinin müjdesi verilen hızlı şarj teknolojisi tanıtıldı.

⚡33% charge in just 3 mins⚡#realme has always set a benchmark for Fast Charging in India, be it 50W SuperVOOC or 65W SuperDart Charge.

Introducing 125W UltraDART Charge, a fast charging technology matching expanding power of 5G with safety measures. pic.twitter.com/EU7CHG2ozp