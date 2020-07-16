Realme 125W Hızlı Şarj Teknolojisi Duyuruldu: 3 Dakikada %33 Şarj!

OPPO, geçtiğimiz gün 125W Hızlı Şarj Teknolojisi (Flash Wired Charging) ile 65W AirVOOC Wireless Charging (Kablosuz Şarj) teknolojisini tanıtmıştı. Hemen arkasından Realme, kendi 125W hızlı şarj teknolojisini “Realme 125W UltraDart Fast Charging” tanıttı.

Realme 125W Hızlı Şarj Neler Getiriyor?

Realme’nin OPPO’nun alt markası olarak kurulduğu göz önüne alındığında tanıtımların ardı ardına olması şaşırtıcı değil. Realme, bağımsız bir marka olarak görünse de hala çoğu şey için OPPO’ya güveniyor. Kısa bir süre önce gelişinin müjdesi verilen hızlı şarj teknolojisi tanıtıldı.

⚡33% charge in just 3 mins⚡#realme has always set a benchmark for Fast Charging in India, be it 50W SuperVOOC or 65W SuperDart Charge.

Introducing 125W UltraDART Charge, a fast charging technology matching expanding power of 5G with safety measures. pic.twitter.com/EU7CHG2ozp — realme (@realmemobiles) July 16, 2020

3 Dakikada %33 Şarj!

Şirket, Realme 125W UltraDart Hızlı Şarj teknolojisinin 4000 mAh bataryayı sadece 3 dakikada yüzde 33’e kadar şarj edebileceğini iddia ediyor. Realme, bu hıza ulaşmak için üç yollu şarj çözümü kullandığını söylüyor. Üç yollu şarj, şarj gücünü en üst düzeye çıkarmak ve ısı dağılımını etkili bir şekilde azaltmak için eşzamanlı olarak gerilimi azaltıyor. Şirket, bu üç yollu çözüm ve tüm şarj işleminin soğutma için optimize edildiğini, bu sayede de yüzde 98’lik ultra yüksek dönüşüm oranı elde edildiğini söylüyor. Yeni şarj sistemi, C Tipi port arasındaki mevcut yolu kısaltan ve ısı kaynağını azaltan bir flip-chip yapısına sahip. Ayrıca işlem sırasında ısı enerjisini hızlı bir şekilde emmek ve dağıtmak için yüksek ısı verimliliğine sahip ultra ince VC emdirme plakasına sahip. Ortalama sıcaklığın 40 dereceyi aşmayacağı belirtildi.

Çift USB-C Şarj Kablosu Kullanılıyor

Ayrıca Realme 125W UltraDart Fast Charging teknolojisini desteklemek için çift Tip-C şarj kablosu kullanılıyor. Hızlı şarj yalnızca akıllı telefonlarla sınırlı değil, dizüstü bilgisayarlar gibi yüksek güç isteyen cihazları da destekliyor. VOOC, Dart, Warp, SuperVOOC, SuperVOOC 2.0 ve SuperDart şarj protokollleri ile geriye dönük uyumlu. 125W PPS protokolü hızlı şarjı, 65W PD protokolü hızlı şarjı, 36W QC protokolü hızlı şarjı destekliyor. Dünya genelinde evrensel olarak kullanılan 100-240V voltaj girişi ile de uyumlu.