Realme 3 Pro, Avrupa'da Satışa Çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yeni amiral gemisi Realme 3 Pro’yu İngiltere’de piyasaya sürdü.

Avrupa akıllı telefon pazarının giriş seviyesi segmenti hiç olmadığı kadar ısındı. Çinli üreticiler OPPO ve OnePlus’ın kardeş şirketi Realme, amiral gemisi cihazı Realme 3 Pro’yu bugün itibarıyla İngiltere’de satışa sundu.

Realme 3 Pro Özellikleri

Üstün özelliklerine rağmen bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olan Realme 3 Pro, 6.3 inç ekranında 2340 × 1080 FHD + çözünürlük sunuyor.

Yüzde 83 ekran / kasa oranı ile gelen akıllı telefon, ekrana gömülü parmak izi okuyucusu, 16MP + 5MP çift kamera kurulumu, 25MP selfie kamerası ve 4050mAh batarya gibi birçok önemli özelliğe ev sahipliği yapıyor.

Realme 3 Pro’yu segmentindeki diğer telefonlardan ayıran en önemli şey ise yapay zeka destekli bir Snapdragon 710 yonga setine sahip olması. Bunun yanı sıra FrameBoost ve TouchBoost adlı oyun odaklı iki teknoloji ile gelen cihaz, sırasıyla kare hızı ve dokunma duyarlılığı konusunda oyun tutkunlarının beklentilerini karşılayabilecek üstün bir performans vadediyor.

Realme 3 Pro Fiyatı

Realme 3 Pro’nun 4GB / 64GB yapılandırmaya sahip giriş modeli, İngiltere’de 175 sterlin, Avrupa bölgesinde ise 199 euro fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Daha güçlü olan 6GB / 128GB'lık model ise İngiltere’de 219 sterlin, Avrupa’da ise 249 euro fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Her iki cihaz da 5 Haziran’dan itibaren Realme’nin resmi internet sitesinde satışa çıkacak.