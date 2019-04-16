'Realme 3 Pro'nun Özellikleri ve Geliş Tarihi Belli Oldu

Markanın kendi doğrulaması sayesinde, Realme 3 Pro isimli yeni akıllı telefonun geleceğini bir aydan uzun bir süredir biliyorduk. Şimdi ise Bluetooth SIG websitesi aracılığıyla cihazla ilgili bazı önemli detayları öğrenmiş olabiliriz.

Söz konusu sitede, Realme’nin yeni akıllı telefonu RMX1851 model numarasıyla listelenmiş olarak görünüyor. Karşılaştırma olması açısından, standart Realme 3 modelinde bu numaraların RMX1821 ve RMX1825 olduğunu hatırlatalım. Ancak sitede, model numarasının yanı sıra çok daha önemli bilgiler de bulunuyor.

Siteye göre Realme 3 Pro, 6.3 inç full HD ekran, 3.960 mAh’lik batarya, parmak izi tarayıcısı, ColorOS 6.0 ve sekiz çekirdekli 2.208Ghz Snapdragon yonga setiyle birlikte gelecek.

İşlemciyle ilgili olarak Google’da kısaca '2.208Ghz Snapdragon' yazılarak bir araştırma yapıldığında, resmi olmayan referanslar Snapdragon 710 yonga setini işaret ediyor. Ancak Snapdragon’un, Snapdragon 660 ve 730 serisi gibi 2.2Ghz’lik başka çipleri de bulunuyor.

Sitedeki detayların gerçek olup olmadığı kısa süre sonra belli olacak çünkü Realme 3 Pro 22 Nisan’da piyasaya sürülecek. Ancak şimdilik eldeki verilere bakılırsa, standart Realme 3’ten biraz daha güçlü bir modelle karşılaşacağız gibi görünüyor.

Realme firması da Realme 3 Pro ile ilgili bazı özellikleri Twitter hesabından duyurdu. Bunlar, süper ağır çekim desteği ve daha iyi bir oyun deneyimi için Hyper Boost teknolojisi gibi özelliklerden oluşuyor.

Bir önceki modeline kıyasla Realme 3’te olduğu gibi, Realme 3 Pro’nun da önceki modele göre sadece kademeli olarak biraz daha geliştirilmiş bir cihazdan ibaret olmayacağını umuyoruz.