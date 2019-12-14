Realme 3 Pro Yeni Güncelleme ile Karanlık Tema'ya Sahip Olacak!

Realme'nin son çıkarttığı modellerinden birisi olan Realme 3 Pro yeni bir güncelleme alacak. Bu güncelleme içerisinde karanlık modu taşıyacak.

Çinli teknoloji şirketi Realme geçtiğimiz aylarda çıkardığı yeni modeli Realme 3 Pro için yeni bir güncelleme getirmeye hazırlanıyor. Bu güncelleme içerisinde birçok ayrıntı bulundururken, son zamanlarda hemen hemen tüm uygulamalara ve modellere gelen karanlık modu da barındıracak. İşte Realme 3 Pro güncellemesinin detayları.

Geçtiğimiz aylarda cihazın ayarlar bölümüne karanlık mod seçeneğini ekleyen Realme, bu özelliği yakın bir tarihte açacağını duyurmuştu. Bu güncelleme ile beraber karanlık mod kontrolü artık sizin elinizde. Güncelleme beraberine güvenlik açıklarını kapatan düzeltmeler getiriyor. Aynı zamanda ana ekranda kullanılabilinecek bazı kolaylıklar geldi.

Çağrı geldiğinde flaş yanması için yeni bir özellik cihaza eklendi. Bildirim merkezine yeni geçiş efektleri eklendi. Tüm bunların yanı sıra birçok hata düzeltmesi ve sorun çözümleri güncelleme ile beraber geldi. RMX1851EX_11_A.21 kodlu güncelleme yakın bir tarihte tüm cihazlar için indirilebilir olacak. Bakalım bu güncellemede başka sorunlar oluşacak mı?