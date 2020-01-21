Realme 5 Pro Türkiye'de! İşte Fiyatı

Realme, İstanbul'da düzenlediği etkinlik ile Türkiye'ye resmen giriş yaptı. Düzenlenen etkinlikte Realme XT'nin yanı sıra Realme 5 Pro da tanıtıldı. Gelin hep beraber Realme 5 Pro'nun özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Realme 5 Pro Özellikleri

Realme 5 Pro, 6.3 inçlik 1080 x 2340 çözünürlük sunan damla çentikli ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 712 yonga setinden alan Realme 5 Pro, 4 GB RAM'e ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Akıllı telefonun arka tarafında toplamda dört adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 48MP ana, 8MP geniş açı, 2MP porte fotoğraflar için derinlik sensörü ve 2MP makro lens.

Cihazın ön tarafında ise 16 MP'lik kamera sensörü bulunmakta. 4.035 mAh'lık batarya ile gelen Realme 5 Pro, USB Type-C portundan şarj olmakta ve 20 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6 arayüzü ile kutudan çıkmakta olan Realme 5 Pro'da beyaz ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunmakta.

Realme 5 Pro Türkiye Fiyatı

Realme 5 Pro'nun fiyatının 1.899 TL olduğu açıklandı. Cihaz kısa süreliğine indirime girdi. İndirimli fiyat 1.699 TL. İndirimli fiyat internet üzerinden satın alımlarda geçerli.

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