Realme 5'ten Büyük Başarı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, son amiral gemisiyle fırtınalar gibi esiyor. Şirketin CEO’su Madhav Sheth, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ilk satışın bir parçası olarak 120 binin üzerinde Realme 5 teslimatı yapıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz mayıs ayında bir yaşını dolduran Realme, akıllı telefon piyasasının parlayan yıldızlarından bir tanesi. Çinli teknoloji devi Oppo’nun kardeş markası olan şirket, geçtiğimiz haftalarda yeni akıllı telefon serisi Realme 5 ve Realme 5 Pro'yu tanıtmıştı.

Realme CEO'su Madhav Sheth, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ilk satışın bir parçası olarak 120 binin üzerinde Realme 5 teslimatı yapıldığını aktardı.

120,000 units and counting! Thank you for such an amazing response for #realme5. Stay tuned for the next sale at 8 PM today. pic.twitter.com/chzOmVcmQa