Realme 5G'li Telefon Satışları Nedeniyle Alay Konusu Oldu

Hindistan’da çalışma yürüten POCO’nun genel müdürü Manmohan Chandolu, ülkedeki en büyük rakipleri Realme’nin altyapı eksikliğine rağmen ilk 5G’li telefonu Realme X50 Pro’yu satışa sunması nedeniyle dalga geçti

Akıllı telefon pazarının en önemli aktörlerinden olan Realme, Hindistan'da aktif bir 5G altyapısı olmamasına rağmen 5G desteğine sahip ilk modeli Realme X50 Pro’yu satışa sundu. Çinli markanın yeni amiral gemisi, Snapdragon 865 yonga seti, X55 modem, çift modlu 5G ve 90Hz ekran yenileme hızı gibi birçok etkileyici özellikle birlikte geliyor.

Realme 5G'li telefon gerekli miydi?

Şirketin yeni akıllı telefon lansmanından kısa bir süre sonra, Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin alt markası olan POCO’nun genel müdürü Manmohan Chandolu, Hint kullanıcıların 5G’li bir telefona ihtiyaç duymadığını ifade etti.

Şirketin yakın zamanda Hindistan’da herhangi bir 5G’li telefon tanıtmayı düşünmediği de ifade ediliyor. Ayrıca, Realme X50 Pro 5G'nin yanı sıra, Çinli üretici Vivo'nun yeni markası iQOO da Hindistan'da iQOO 3 isimli yeni bir 5G’li telefonu kullanıma sundu.

5G rekabeti giderek özellikle de Hindistan'da büyürken POCO cephesi, bunun henüz gerekli bir uğraş olmadığı fikrine sahip. Hindistan, henüz tam anlamıyla yeni nesil ağ teknolojisi ile tanışmadı.