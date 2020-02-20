Realme 5i İnceleme - 1500 TL'lik Şaşırtan Performans!

1500 TL fiyat etiketiyle satışa çıkan ve oldukça merak edilen akıllı telefonun tüm detaylarını sizlere aktarıyoruz. Realme 5i kamera performansı, ekran performansı, video performansı ve fiyat performans karşılaştırması yaptığımız bu inceleme videosunda cihazın satın alınıp alınmama sorusununda cevabını sizlere veriyoruz.

Realme 5i Teknik Özellikleri

Dilerseniz Realme 5i'nin özelliklerine bir göz atalım. 6.52 inç - 720 × 1600 px ekrana sahip olan Realme 5i, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 665 yonga setinden almakta. 4 GB RAM'e sahip olan cihazda 64 GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Cihazın ön kısmında bir adet 8 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. Arka tarafta ise dört adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 12 MP ana, 8 MP geniş açı, 2 MP portre fotoğraflar için derinlik sensörü ve 2 MP makro. Cihaz 4K 30 FPS video çekebilmekte.

5.000 mAh bataryadan beslenen Realme 5i, 10 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine sahip. Android 9 tabanlı ColorOS 6.1 işletim sistemi ile kutudan çıkan cihaz 198 gram ağırlığında.

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