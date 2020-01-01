Realme 5i’nin Özellikleri Geekbench’te Ortaya Çıktı

6 Ocak’ta tanıtılacak olan Realme 5i’nin başlıca özellikleri Geekbench testinde ortaya çıktı.

Benchmark veritabanına göre, RMX2030 sürüm numarasına sahip olan Realme 5i, gücünü Snapdragon 665 yonga setinden alıyor ve 4GB RAM ile geliyor.

Kutudan Android Pie işletim sistemiyle birlikte çıkacak olan telefonda muhtemelen ColorOS 6 arayüzü de yer alacak.

Realme 5i, Geekbench 4’ün tekli ve çoklu çekirdek testlerinde sırasıyla 1.543 ve 5.602 puan aldı. Cihazın Geekbench 5’teki tekli ve çoklu çekirdek testleri ise sırasıyla 314 ve 1.389 puanlarla tamamlandı.

Realme, yeni telefonunun lansman tarihi dışında henüz hiçbir özelliğini açıklamadı. Ancak Vietnamlı bir perakendecinin internet sitesindeki listelemeyle Realme 5i’nin tasarımı ve özellikleri gün yüzüne çıktı.

Buna göre Realme 5i, kristal tasarım olmadan, selfie kamerası 8 MP’e düşürülmüş şekilde vanilla 5 ile birlikte gelecek.