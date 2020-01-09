Uygun Fiyatlı Realme 5i Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Realme uygun fiyatlı yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber Realme 5i'nin tüm teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Realme 5i Özellikleri

Realme 5i, 6.5 inçlik HD+ ekrana sahip. Cihazın ekranı Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Realme 5i'de damla çentik bulunuyor. Şir ket, çentiğin Realme 5'te bulunandan %39 daha küçük olduğunu söylemekte. Sekiz çekirdekli Snapdragon 665 yonga setinden güç alan Realme 5i'de 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı yer alıyor.

Realme 5i'nin arka tarafında dört adet kamera sensörü bulunuyor. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 12MP ana kamera, 8MP geniş açılı kamera, 2MP portre kamera ve 2MP makro lens. Cihazın ön kısmında ise bir adet 8MP'lik kamera sensörü yer almakta. 5.000 mAh bataryaya sahip olan cihazın 30 güne kadar bekleme süresinin olduğu söyleniyor.

Realme 5i Fiyatı

Realme 5i'nin fiyatının 125 dolar olduğu açıklandı. 125 dolar şu anki kur ile 733 TL'ye tekabül etmekte. Bu fiyata vergiler dahil değil. Realme 5i'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.