Realme 5i Türkiye Satış Fiyatı ile Rakiplerini Terletecek!

Geçtiğimiz haftalarda ülkemize resmi olarak giriş yapan realme yeni modeli realme 5i ile karşımıza çıktı. Yeni modelin satış fiyatı oldukça rekabetçi gözüküyor.

Realme 5i Teknik Özellikleri

Yeni model Snapdragon 665 işlemciden gücünü alıyor ve bu işlemci 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile destekleniyor. AnTuTu (v8) testinde 173,200 puan alan modelin diğer detaylarda da öne çıktığını söyleyebiliriz.

Ön tarafa baktığımızda 6.5 inç boyutunda bir ekran bulunuyor. HD+ çözünürlüğe sahip IPS LCD ekran Gorilla Glass ile korunuyor. Arka tarafta ise dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. 12 MP çözünürlüğündeki ana kamera; 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü ile desteklenmekte. Ön tarafta ise 8 MP öz çekim kamerası yer almakta.

5,000 mAh kapasitesindeki batarya 10W şarj desteğine sahip. Bunlara ek olarak cihazda Wi-Fi /ac ve Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojilerinin yer aldığını da söyleyelim.

Realme 5i Türkiye Satış Fiyatı

Realme 5i için duyurulan kampanyalı satış fiyatı 1,499 TL olarak açıklandı. Bu fiyatın 14 Şubat 2020 tarihine kadar geçerli olduğunu vurgulayan şirket bu tarihin ardından geçerli olacak fiyatın 1,699 TL olduğunu söyledi. Peki siz bu fiyat etiketi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu fiyat aralığında rekabet şansı nasıl? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.