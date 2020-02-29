Realme'nin yeni modellerinden birisi olan Realme 6, GeekBench testlerinde görüntülendi.

2020 model cihazlarını tanıtmaya hazırlanan birçok şirket gibi Realme'de cihazları hakkında birçok bilgi veriyor veya sızdırıyor. Tüm firmalar gibi testlerde farklı isimler kullansa da kendini gizleyemeyen Realme, dün Realme 6 Pro'yu GeekBench'te denemişti. GeekBench raporlarına geçen Realme 6 Pro, farklı bir isim kullansa da hemen farkedildi.

Bugün ise Realme 6 Pro'nun alt modelini teste tabi tutan Realme, Realme 6 modeline Realme RMX2001 kodunu vererek cihazı teste soktu. Tabi test sonuçları siteye girildikten sonra cihaz kısa süre içerisinde ifşa oldu. MediaTek Helio G90 yonga setini kullandığını gördüğümüz Realme 6, 8GB RAM bellek ile beraber gelecek.

İşletim sistemi olarak Android 10'u kullanan cihaz, tek çekirdek testinden 508 puan alırken; Çoklu çekirdek testinden 1633 puan almayı başarıyor. Tabi bu değerler birçok orta-yüksek sınıf modelin değerlerine yakın. Ancak cihazın gerçekten performanslı olacağını söyleyebiliriz.

6 Mart'ta tanıtılması beklenen Realme 6, bakalım fiyat olarak hangi kısma hitap edecek.