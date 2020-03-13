Realme 6 Pro Satışa Çıktı, İşte Fiyatı

Realme, yeni telefonlarını (Realme 6 ve Realme 6 Pro) geçtiğimiz hafta duyurdu. Realme 6, birkaç gün önce Hindistan’da satışa sunulmuştu. Pro sürüm de bugün Hindistan’da Flipkart ve Realme resmi sitesi üzerinden satışa çıktı.

Realme 6 Pro Fiyatı

6GB RAM ve 64GB depolama alanı sunan Realme 6 Pro, 230 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. 64GB dahili depolama alanını yeterli bulmayan, 128GB depolama alanı isteyen kullanıcıların 15 dolar fazla ödemesi gerekiyor. Daha fazla RAM isteyen diğer bir deyişle en üst modeli (8GB RAM 128GB depolama) isteyen kullanıcıların 255 dolar vermesi gerekiyor. Kullanıcıların hangi modeli seçerlerse seçsinler iki renk seçenekleri (Yıldırım Mavisi ve Yıldırım Turuncu) bulunuyor.

Realme 6 Pro Özellikleri

Realme 6 Pro, Qualcomm’un Snapdragon 720G işlemcisini kullanan ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Realme UI ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışan telefon, 6.6 inç Full HD+ çözünürlüğe kadar yükseltilebilen 90Hz yenileme hızına sahip LCD ekran ile geliyor. Telefon toplamda altı kamera ile geliyor. Önde 16 megapiksel geniş ve 8 megapiksel ultra geniş açılı iki selfie kamera bulunurken; arkada 64 megapiksel ana, 12 megapiksel telefoto, 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kamerayı içine alan dörtlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Cihazın batarya kapasitesi 4300 mAh. USB-C portu üzerinden 30W’a kadar şarjı destekliyor.