Realme 6 Satışa Sunuldu, İşte Fiyatı

Realme, yeni akıllı telefonları Realme 6 ve 6 Pro’yu geçtiğimiz hafta tanıtmıştı. Çinli akıllı telefon üreticisinin orta seviye telefonlarından standart model (Realme 6) bugün resmi site ve Flipkart üzerinden satışa sunuldu.

Realme 6 Fiyatı

Türkiye pazarında etkili bir giriş yapan Çinli üretici Realme, Realme 6 serisini yakın zamanda resmi olarak tanıtmıştı. Realme 6’nın Hindistan’da satışa çıkarıldığı şirket tarafından paylaşıldı. Realme 6, kuyruklu yıldız beyazı ve kuyruklu yıldız mavi renk seçenekleriyle satışa sunuldu. Realme 6’nın üç bellek seçeneği bulunuyor. Realme 6 satın almak isteyen kullanıcıların 4GB / 64GB model için 175 dolar, 6GB / 128GB model için 205 dolar, 8GB / 128GB model için 215 dolar ödemesi gerekiyor.

Realme 6 Özellikleri

Realme 6 özelliklerini hatırlatmak gerekirse; 6.5 inç Full HD+ çözünürlüğe çıkabilen 90Hz yenileme hızına sahip delik çentikli ekrana sahip. Helio G90T işlemciden güç alan telefon, dörtlü arka kamera kurulumu (64 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörü), tek selfie kamera (16 megapiksel) ile geliyor. Realme UI ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışan telefonda 30W hızlı şarjı destekleyen 4300 mAh batarya bulunuyor.