Realme 6 Serisi ve Buds Air Türkiye'de Duyuruldu, İşte Fiyatları

Realme Türkiye, 6 serisi ile birlikte Buds Air kulaklıkları online düzenlediği etkinlikte duyurdu. Ürün Müdürü Denny Baker’ın anlatımıyla gerçekleşen online lansmanda Realme 6, 6 Pro, 6i’nin fiyatları ve satış tarihleri belli oldu.

Cesaret ve mükemmel deneyimin esas alındığı tasarımların yanı sıra 6 kamera ve güçlü performans özellikleriyle öne çıkan Realme 6 serisi, Türkiye’de bugün tanıtıldı. Markanın yeni serisi birçok ilki bir arada sunuyor. Dünyanın ilk Helio G80 işlemcili telefonu Realme 6i’nin yanı sıra marka seride yer alan yeni amiral gemisi Realme 6’yı da teknoloji tutkunlarının beğenisine sundu. Realme 6i, 2399 TL; Realme 6, 2999 TL; Realme 6 Pro, 3899 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Merakla beklenen Realme Buds Air’ın fiyatı da 549 TL olarak açıklandı. Realme’nin yeni ürünleri online kanallarda ön sipariş ile satışa çıktı.

Realme 6 Özellikleri

Realme 6, 90Hz yenileme ve 120Hz örnekleme hızına sahip 6.5 inç, Corning Gorilla Glass 3 ile korunan ultra pürüzsüz ekranla geliyor. MediaTek’in Helio G90T işlemcisinden güç alan telefon, arkasında 64 megapiksel ana kamera, 119 derecelik ultra geniş açıya sahip 8 megapiksel kamera, makro lens ve siyah-beyaz portre objektiften oluşan ultra net dörtlü kamera sistemine; önünde 16 megapiksel f/2.0 diyafram açıklığına sahip, bokeh efekti, akıllı güzellik modu gibi özellikleri de barındıran ultra net selfie kameraya sahip. Pil tarafında, 30W hızlı şarjı destekleyen 4300 mAh bataryadan güç alıyor. Telefonun 60 dakikada tamamen şarj olduğu paylaşıldı.

Realme 6 Fiyatı

Kuyruklu Yıldız Mavisi, Kuyruklu Yıldız Beyazı renkleri ile gelen Realme 6’nın 4GB + 128GB modeli 2999 TL, 8GB + 128GB modeli 3199 TL fiyat etiketiyle satışa çıkarıldı. Ön siparişe özel, 4GB RAM ve 128GB depolamalı Realme 6, 2399 TL fiyatla satışta.

Realme 6 Pro Özellikleri

Realme 6 Pro, Qualcomm Snapdragon 720G işlemcili ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. 90Hz yenileme ve 120Hz örnekleme hızına sahip 6.6 inç, Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ultra pürüzsüz ekrana sahip olan telefon, arkasında 64 megapiksel ana, 12 megapiksel 20x hibrit zoom telefoto lens, 119 derecelik ultra geniş açılı 8 megapiksel kamera ve makro lensten oluşan ultra net dörtlü kamera sistemi; önünde 16 megapiksel Sony geniş açılı ana kameranın yanı sıra IMX471 + 8 megapiksel 105 derece süper geniş açılı iki selfie kamera bulunuyor. Selfie kamerada Kenar Deformasyon Düzeltmesi ile fotoğrafların köşelerinde kalan yüzleri tanıyıp yüz hatlarını otomatik olarak optimize etme özelliği bulunuyor. Arka kamera sisteminde Nightscape 2.0 üzerinde yer alan ve geliştirilmiş tripod modu ve Ultra Nightscape Moduna sahip Nightscape 3.0 özelliği bulunuyor. Telefona 30W hızlı şarjı destekleyen, 60 dakikada tam şarj olan 4300 mAh kapasiteli batarya güç veriyor.

Realme 6 Pro Fiyatı

Yıldırım Mavisi ve Yıldırım Kırmızısı renkleri ile gelen Realme 6 Pro’nun fiyatı 3899 TL olarak duyuruldu. Ön siparişe özel fiyatı 3199 TL olacak. Ayrıca Realme 6 Pro ve Realme Buds Air ikilisi 3598 TL ile satışa çıkarıldı.

Realme 6i Özellikleri

Realme 6i, dünyanın ilk Helio G80 işlemcili akıllı telefonu. 6.52 inç, 720x1600 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekrana sahip olan telefon arkasında 48 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açılı, 2 megapiksel makro çekim ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera; önde 16 megapiksel süper net selfie kamera bulunuyor. Telefona USB-C portu üzerinden 18W hızlı şarj destekleyen 5000 mAh batarya güç veriyor. Ayrıca mikro USB kablo ile de şarj edilebilen telefon, bu kablo ile 10W hız ile şarj oluyor.

Realme 6i Fiyatı

Süt Beyazı ve Yeşil Çay renkleri ile gelen Realme 6i, 2399 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Ön siparişe özel fiyatı 1799 TL.

Realme Buds Air Özellikleri

Realme, yeni akıllı telefonları ile birlikte kulak içi kulaklık Buds Air’ı duyurdu. Gerçek zamanlı çift kanallı iletim ile Buds Air, kulak içi kulaklıkların her biri birbirinden bağımsız çalıştırarak olağanüstü bir müzik deneyimi sunuyor. Oyun ve video oynatma, gecikme süresini yüzde 51 azaltan Oyun Modu görseller ve sesler arasında mükemmel bir senkronizasyon sağlıyor. Bunun yanı sıra uzman akustik ekibi tarafından hazırlanan, özel yapım Dinamik Bas Desteği sistemini içerisinde barındırıyor ve 12mm yükse bas performansıyla Realme Buds Air, kablosuz kulaklıklarda sınıf atlıyor. İki mikrofon bulunduran kulaklık, konuşma sırasında ortam seslerini izole ederek çok daha efektif gürültü engelleme yapabiliyor. Kulak içi tanıma teknolojsiyle sensörler aracılığıyla Buds Air, kullanımda olup olmadığını anlayıp kulağınızdan çıkardığınız anda kendi kendine müziği durduruyor, geri taktığınızda müzik devam ediyor. Kulaklık, 17 saate kadar pil ömrü sunuyor. Kulaklıklarınızı şarj etmek için içerisinde bulunduğu kutuyu 10W kablosuz şarj cihazınıza yerleştirmeniz yeterli oluyor. USB-C şarj kablosuyla da şarj edilebiliyor. Kutunun ön tarafındaki LED ışıklar, gerçek zamanlı şarj durumunu gösteriyor.

Realme Buds Air Fiyatı

Beyaz renk ile gelen Realme Buds Air, 549 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.