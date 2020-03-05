Realme 6 ve 6 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatları

Realme yeni akıllı telefon modellerini tanıttı. Gelin hep beraber Realme 6 ve Realme 6 Pro'nun özelliklerine yakından bakalım.

Realme 6 Özellikleri ve Fiyatı

6.5 inç ekrana sahip olan Realme 6, 90Hz ekran yenileme hızını desteklemekte. Gücünü MediaTek'in Helio G90T yonga setinden alan cihazda 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği yer almakta. 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanı seçeneği bulunan cihaz 4 arka kamera sensörüne sahip.

Bu arka kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 64 MP ana, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü. Cihazın ön tarafına baktığımızda bizleri 16 MP'lik kamera sensörü karşılamakta. 4.300 mAh bataryadan beslenen Realme 6, 30 Watt'lık hızlı şarj teknolojisi bulunmakta. Realme 6'nın 4 GB RAM'e ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olan modelinin fiyatının 177 dolar olduğu açıklandı.

Realme 6 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Realme 6 Pro, 6.6 inçlik ekran ile gelmekte. Cihaz Realme 6 modelinde olduğu gibi 90 Hz ekran yenileme hızını desteklemekte. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 720G yonga setinden alan cihazda 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Cihazın arka tarafında 64 MP ana, 12 MP telefoto, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro olmak üzere 4 kamera sensörü yer alıyor. Akıllı telefonun ön tarafında ise iki adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 16 MP ana ve 8 MP geniş açı.

4.300 mAh batarya kapasitesine sahip olan Realme 6 Pro, 30 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Realme 6 Pro'nun başlangıç fiyatının 232 dolar olduğu duyuruldu.

Akıllı telefonların ülkemizde satışa sunulmasına kesin gözüyle bakılmakta ancak fiyat etiketlerinin ne olacağı bilinmezliğini korumakta.