Realme 6i Özellikleri Belli Olmaya Başladı

Realme 6 ve Realme 6 Pro geçtiğimiz hafta duyuruldu ve bu hafta da satışa sunuldu. Realme 6 serisinin ardından tanıtılacak Realme 6i’nin özellikleri belli olmaya başladı. Realme 6i kamera özellikleri ortaya çıktı.

Realme 6i’nin tanıtım tarihi kesinleşti. 17 Mart günü serinin üçüncü üyesi Realme 6i’nin özellikleri ve fiyatını resmi olarak öğreneceğiz. Tanıtıma sayılı günler kala bizzat Realme’den 6i’nin bazı özellikleri paylaşıldı.

Realme 6i, Helio G80 işlemciden güç alacak ve USB-C portu üzerinden 18W’a kadar şarjı destekleyecek. Telefonun arkasında dörtlü kamera sistemi göreceğiz. Ana kamera 48 megapiksel olacak. 5i’de 12 megapiksel olduğunu hatırlarsak ana kamerada büyük bir geliştirme mevcut. Geriye kalan üç modülü bilmiyoruz. 8 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörü olması bekleniyor.

Realme 6i, arkada parmak izi okuyucu, 6.5 inç büyüklüğünde su damlası çentikli bir ekran, 5000 mAh batarya (Realme 6 ve 6 Pro’da 4300 mAh batarya mevcut) ile gelecek. Bu özellikler Realme tarafından açıklanmadı; geçtiğimiz ay telefon FCC’den (Federal İletişim Kurulu) geçtiğinde öğrendiğimiz detaylar.