Realme 7 Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Alt ay önce tanıtılan Realme 6 serisi (Realme 6 ve Realme 6 Pro) yenilendi. Yeni modeller Realme 7 ve Realme 7 Pro olarak tanıtıldı. Realme 7 serisi, kamera, batarya (pil), şarj bölümünde önemli gelişmeler (yükseltmeler) içeriyor. Realme 7 özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

Realme 7 Özellikleri

Realme 7, selefi ile aynı 6.5 inç Full HD+ 90Hz LCD ekran ile geliyor ve yeni duyurulan Helio G95 işlemciye sahip dünyanın ilk akıllı telefonu. Pil kapasitesi 4300 mAh’den 5000 mAh’e yükseldi ancak yine 30W hızda şarj oluyor. Realme, 30W Dart şarj cihazı ile tamamen boşalan pilin 65 dakika içinde tam şarj olduğunu iddia ediyor; bu iyi bir değer. Pro model gibi ana kamera 64 megapiksel Sony IMX682 sensörü kullanıyor ancak kurulumun geri kalanı 6 Pro ile aynı; ön tarafta 16 megapiksel selfie kamera, arkada birincil kameraya 8 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel derinlik sensörü eşlik ediyor. Pro modelinde bulunan Parlak Mod mevcut ve 64 megapiksel mod ve gece modunda yapay zeka modu ile pro mod arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ancak bu özellikler sonradan yazılım güncellemesi ile sunulacak.

Realme 7’nin öne çıkan özelliklerinin geri kalanı arasında USB-C portu, 3.5mm kulaklık girişi, Android 10 tabanlı Realme UI, yanda parmak izi okuyucu, ayrı microSD kart yuvası, 128GB’a kadar depolama ve iki bellek seçeneği bulunuyor. Akıllı telefon aynı zamanda sıçramaya karşı dayanıklı ancak Pro gibi resmi IP sertifikasına (derecelendirmesine) sahip değil.

Realme 7 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Realme 7’nin 6GB/64GB varyantı 205 dolar, 8GB/128GB varyantı 230 dolar. İki modelde de Sis Beyazı ve Sis Mavisi renk seçenekleri olacak. 10 Eylül’den itibaren Flipkart ve Realme’nin resmi sitesi üzerinden satışa sunulacak.