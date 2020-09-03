Realme 7 Pro Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Realme, altı ay önce Realme 6 serisini (Realme 6 ve Realme 6 Pro) tanıttı. Şirket bugün Realme 7 ve Realme 7 Pro olarak adlandırılan haleflerini duyurdu. Realme 7 serisi, gelişmiş kamera, daha büyük pil ve daha hızlı şarj ile birlikte geliyor. Realme 7 Pro özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

Realme 7 Pro Özellikleri

Realme 7 Pro, 6 Pro’da bulunan Snapdragon 720G işlemciden güç alıyo ancak bazı özellikleri selefine göre çok daha iyi. Bunlardan biri, şu anda şirketin yalnızca daha premium X serisi modellerinin bazılarında bulunan 65W SuperDart şarj. Realme, 7 Pro’nun tamamen boşalan 4500 mAh kapasiteli pilinin 34 dakikada tam şarj olduğunu iddia ediyor. 7 Pro, 6.6 inç LCD ekran kullanan 6 Pro’nun aksine Super AMOLED ekranla geliyor. 6.4 inçlik bir ekrana bakıyoruz ancak bu 7 Pro’yu daha kompakt ve tutması daha kolay bir cihaz haline getiriyor. Ekranın çözünürlüğü Full HD+ ancak yenileme hızı 90Hz’den 60Hz’e düşürülmüş. Bunun nedeni Realme’nin müşterilerden 90Hz LCD panel yerine 60Hz AMOLED ekranı kullanılması geri dönüşünü almaları. 7 Pro’da ayrıca her zaman açık ekran ve ekran içi parmak izi okuyucu özelliği mevcut.

Realme 6 Pro, ikisi önde dördü arkada olmak üzere toplam altı kamera ile geldi. Yeni modelde önde 8MP ultra geniş kamera yok, ancak 6 Pro’daki 16 megapiksel ana selfie kamera 7 Pro’da yerini 32 megapiksele bırakıyor. Arka taraftaki dörtlü kamera kurulumunda da bazı değişiklikler var. Realme, 12 megapiksel telefoto kamerayı 2 megapiksel derinlik sensörü ile değiştirdi ve 8 megapiksel ultra geniş kamerayla 2 megapiksel makro kamerayı korurken birincil kamera olarak Sony’nin daha yeni 64 megapiksel IMX682 sensörünü kullandı.

Realme 7 Pro, 6 Pro gibi Dolby Atmos ile birlikte geliyor ancak bu sefer stereo hoparlörlere sahipsiniz. Realme’nin daha kaliteli akıllı telefonlarından sayı serisine aktarılan bir başka özellik. Realme 7 Pro’nun diğer öne çıkan özellikleri arasında USB-C portu, 3.5mm kulaklık girişi, ayrı microSD kart yuvası, NavIC ve çift frekans GPS desteği bulunuyor. Akıllı telefon sıçramalara karşı korumalı ve TUV Rheinland’in Akıllı Telefon Güvenilirlik Doğrulama testlerinden geçti.

Realme 7 Pro Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Realme 7 Pro, Android 10 tabanlı Realme kullanıcı arayüzü ile geliyor. Ayna Mavisi ve Ayna Gümüş renk seçenekleri ve iki bellek yapılandırması ile satışa çıkıyor. 6GB RAM 128GB depolamalı modelin fiyatı 270 dolar, 8GB RAM 128GB depolamalı modelin fiyatı da 300 dolar. Realme 7 serisi ilk olarak Hindistan’da 14 Eylül’de Realme’nin kendi web sitesi ve Flipkart üzerinden satışa sunulacak.