Realme 7 ve 7 Pro'nun Tüm Özellikleri Sızdırıldı

Realme, 3 Eylül'de resmi olarak tanıtacağı yeni akıllı telefonları Realme 7 serisi için (Realme 7 ve Realme 7 Pro) bu haftanın başlarında mikrosite açtı. Sitede kullanıcıların Realme 7 serisini nasıl sipariş vereceklerine dair detaylar paylaşıldı. Sayfa bugün Realme 7 Pro akıllı telefonun kamera detaylarıyla güncellendi. Ayrıca popüler tipster Mukul Sharma, yeni YouTube videosunda Realme 7 ve Realme 7 Pro akıllı telefonların tüm özelliklerini açıkladı.

Realme 6 serisi Samsung GW1 64 megapiksel sensör ile geldi. Realme, halef modellerin 1/1.73” sensör boyutu ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip yeni Sony 64 megapiksel birincil kamera ile geleceğini doğruladı. Realme 7 serisi hakkında bahsedilen diğer şey, “dünyanın ilk işlemcisinden” güç alacak olması.

Sızdırılan bilgilere göre, Realme 7 yepyeni Helio G95 işlemciye sahip ilk telefon olabilir. 90Hz yenileme hızına sahip 6.5 inç FHD+ LCD ekran ve Gorilla Glass 3 koruması, 30W Dart Charge teknolojisine sahip 5000 mAh batarya, 6GB/8GB LPDDR4x RAM, 64GB/128GB UFS 2.1 depolama ve yanda parmak izi okuyucu ile gelebilir. Telefon, 64 megapiksel Sony IMX682 lens, 119 derece 8 megapiksel ultra geniş lens, 2 megapiksel siyah beyaz portre kamerası ve 2cm odak uzaklığına sahip 2 megapiksel makro lense sahip olacak. Özçekimler için 16 megapiksel ön kameraya sahip olacak.

Realme 7 Pro, 60Hz yenileme hızını destekleyen 6.4 inç AMOLED FHD+ ekran ve ekran içi parmak izi okuyucuya sahip olacak. Snapdragon 720 işlemci ve 6GB/8GB LPDDR4x RAM’den güç alacak telefon 128GB/256GB UFS 2.1 depolama alanı seçenekleri sunacak. 4500 mAh bataryası 65W SuperDart şarjı destekleyecek. Realme 7 Pro, dörtlü arka kamera sistemini düz modelden ödünç alabilir. Özçekimler için 32 megapiksel selfie kamerasını kullanabilir.

I am happy to bring another World’s First Processor & yes, we are launching it first in India with the #realme7series. We will continue to introduce #TechTrendsetter products to mid-range too and raise the bar for a smoother experience.



Watch the launch at 12:30PM, 3rd Sep. pic.twitter.com/3erArqjAAV