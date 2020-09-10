Realme 7i Özellikleri Performans Testinde Ortaya Çıktı

Realme 7i özellikleri nasıl olacak. Realme 7i özellikleri Geekbench'te ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar.

Realme 7i Özellikleri

Geekbench'te ortaya çıkan bilgiye göre Realme 7i'de 8GB RAM, Snapdragon 662 işlemci ve Android 10 işletim sistemi bulunacak. Cihazda tek çekirdekli testte 1516 puan alırken çift çekirdekli testte ise 5420 puan almayı başardı. Hemen aşağıdan Twitter'da paylaşılan görsele göz atabilirsiniz.

Cihazın arka yüzeyinde dört kamera sensörünün olacağı söyleniyor. Bu sensörler: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. Realme 7i, 5.000 mAh bataryadan beslenebilir ve 18 Watt hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir.

Realme 7i Çıkış Tarihi

Realme 7i, 17 Eylül'de Endonezya'da tanıtılacak.