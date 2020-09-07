Realme 7i Özellikleri Sızdırıldı: İşte Çıkış Tarihi

Geçtiğimiz hafta Realme 7 ve Realme 7 Pro modellerini tanıtan şirket şimdi ise Realme 7i modelini piyasaya sürmek için çalışmalarına devam ediyor. Realme 7i özellikleri sızdırıldı. Realme 7i çıkış tarihi açıklandı. İşte detaylar.

Realme 7i Özellikleri

GSM Arena'nın aktardığı habere göre, Realme 7i, 6.5 inç ekrana sahip olacak ve Snapdragon 662 işlemciden güç alacak. Akıllı telefonda 8 GB RAM, 128 GB depolama bulunacak. Cihazın arka yüzeyinde dört kamera sensörü yer alacak. Bu sensörler: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP.

Realme 7i, 5.000 mAh bataryadan beslenecek ve 18 Watt hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Akıllı telefonun sızdırılan özellikleri şimdilik bu kadar. Detayların önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi beklenmekte.

Realme 7i Çıkış Tarihi

Realme 7i, 17 Eylül'de Endonezya'da tanıtılacak.

Cihaz tanıtıldığında tüm bilgiler sitemizde yer alacak. Bizleri takipte kalarak en güncel haberlere anında ulaşabilirsiniz. Sizler Realme 7i özellikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!