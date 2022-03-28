Realme 9 4G'nin 108MP Kameraya Sahip Olacağı Söyleniyor

Realme 9 serisi, serinin orta sınıf üyesi olan 9i ile başlamıştı. Daha sonra iki Pro modeli (her ikisi de 5G'li), ardından Realme 9 5G ve 9 5G Speed geldi. Birkaç sızıntıya göre yeni Realme 9'un 9i'den özellik olarak daha iyi olmasına rağmen yeni bir 4G modeli olacağını belirtiyor. Ayrıca cihazın kamera özellikleri de sızdırıldı.

Realme 9 4G, bir realme.com destek sayfasındaki cihazlar listesinde geçici olarak göründü. Kısa süre içerisinde kaldırıldı ancak sızıntının sahibi Yogesh Brar ve MySmartPrice ekran görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

Realme 9 4G'nin Kamerası Belli Oldu

Brar, telefonun varlığını doğrulamanın yanı sıra telefonun 108MP ana kameraya sahip olacağını da belirtti. Bu, 9 serisindeki en iyi kameralı telefon olacağı anlamına geliyor. Serinin mevcut en iyisi, 50 MP sensörlü (1/1.56”, 1.0 µm) ve OIS'li Realme 9 Pro+. Ek olarak, Realme 9'un (RMX3521) serinin geri kalanıyla aynı olan 16 MP'lik bir selfie kamerasına sahip olacağı bildiriliyor. Önceki sızıntılar, telefonun iki bellek yapılandırması (6/128 GB ve 8/128 GB) ve üç renk seçeneğiyle (Sunburst Gold, Meteor Black ve Stargaze White) geleceğini belirtiyordu.

Realme 9 4G'de hangi işlemcinin kullanılacağını bilmiyoruz (9i'de Snapdragon 680 var) ancak doğrulanmamış bazı bilgiler, 33W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pile sahip olacağını gösteriyor. Bu, Realme 9i ve 9 5G'nin piliyle aynı olduğu anlamına geliyor.

Fiyat konusunda ise Realme 9 5G Hindistan'da 15.000₹'e (200$) satılıyor ve 4G modelinin de aynı fiyat civarında görmeyi bekliyoruz.