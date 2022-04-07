Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition Geliyor

Realme, geçtiğimiz Şubat ayında Realme 9 Pro+'yu üç renk seçeneğiyle birlikte duyurmuştu. Bugünse çok fazla ayrıntılara girmeden akıllı telefonun Free Fire Limited Edition'ını tanıttı.

Henüz Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition'ın lansman tarihine sahip değiliz ancak akıllı telefonun tasarım taslağının sızdırılmış yeni bir görüntüsü bize tasarımına dair fikirler veriyor. Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition'ın arka panelinin biraz farklı bir tasarıma sahip olduğunu görebilirsiniz. Realme markası, artık Free Fire logosuna da sahip olan panelin sol alt kısmından ortasına taşınıyor. Ayrıca kamera kısmının sol tarafında yazılı "Booyah" metni bulunan tasarım ve arka kapağında Realme logosunu çevreleyen bazı yeni tasarım vurguları da değişmiş gibi görünüyor.

Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition, muhtemelen normal sürümle aynı teknik özelliklere sahip olacak, yalnızca ekstra olarak Free Fire temasıyla gelecek. Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition'ın ne zaman satışa çıkacağı belli değil ancak kaynaklar akıllı telefonun öncelikle Realme'nin en büyük pazarı olan Hindistan'da piyasaya çıkacağını iddia ediyor.

Realme 9 Pro+'ın teknik özellikleri şu şekilde ve ekstra bir bilgi gelmediği müddetçe Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition da aynı teknik özelliklere sahip olacak.

Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition Özellikleri