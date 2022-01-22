Realme 9 Pro Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

Realme 9 Pro özellikleri ve tasarımı sızdırıldı. Gün yüzüne çıkan bilgilere göre Realme’nin yeni akıllı telefon modeli, sahip olduğu donanım ile dikkatleri üzerinde toplayacak. Yeni modele dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Realme 9 Pro Özellikleri Listesi

Ekran: 6,6 inç, Super AMOLED, 120Hz, HDR10

Çözünürlük: 2400 x 1080 piksel

İşlemci: Snapdragon 695

GPU: Adreno 619

RAM: 6 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

İşletim Sistemi: Android 11

Batarya: 5000 mAh, 33W şarj

PassionateGeekz’deki habere göre Realme tarafından geliştirilen Realme 9 Pro isimli akıllı telefon modeline ilişkin oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme ile birlikte Realme 9 Pro’nun donanımı gün yüzüne çıktı.

İddiaya göre 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu Super AMOLED ekran üzerinde kullanıcılarına 2400 x 1080 piksel çözünürlük, HDR10 ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon, Android 11 işletim sistemiyle birlikte gelecek.

Çin merkezli telefon üreticisinin yeni modelinde Snapdragon 695 isimli işlemcinin yer alacağı iddia edildi. Paylaşılan bilgilere göre telefonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Telefonun farklı RAM ve depolama alanı seçeneklerine sahip olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Realme 9 Pro modelinin arka kısmında 64 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde makro kameranın yer alacağı iddia edildi. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde kamera bulunacak.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefon modelinde 33W şarj desteği yer alacak. Sızdırılan render görseline cihazın arka kısmında Realme yazısının yer aldığını görüyoruz. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonun ön yüzeyinde çentik yer almıyor. Dolayısıyla yeni model, çentikli tasarımdan hoşlanmayan kullanıcılar için iyi bir seçenek olacaktır.

Realme 9 Pro Çıkış Tarihi

Donanım bileşenlerinin ortaya çıkması ile birlikte söz konusu cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği merak edilmeye başlandı. Çinli üreticinin yeni akıllı telefon modeli Realme 9 Pro'nun şubat ayında tanıtılması bekleniyor.

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