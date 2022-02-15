Realme 9 Pro Plus Kamera Özellikleri Detaylandırıldı!

Realme, gençlere yönelik atılım niteliğinde teknolojik alt yapı ve yüksek kaliteli ürün tasarımı getirmeye devam ediyor. Realme, ailenin yeni üyesi Realme 9 Pro Plus amiral gemisi kamerayı erişilebilir hale getirecek. Realme 9 Pro ailesinin tüm detayları yarın yapılacak olan global online lansman ile aktarılacak. İşte merak edilen kamera detayları!

Realme 9 Pro Plus Kamera Özellikleri

Realme 8 Pro ile çözünürlük açısından seviye atlayan marka, çıtayı realme 9 Pro Plus ile daha da yükseğe çıkarmayı hedefliyor. Yeni modelin kamera performansında, özellikle düşük ışık altında ortaya çıkan kareler ile gözle görülür biçimde performans oranının daha da üste çıkarıldığı gözlemleniyor. Marka tarafından ProLight Görüntüleme Teknolojisi olarak adlandırılan girişim, segmentinde iddialı bir konumda olacak.

ProLight Görüntüleme Teknolojisi ile her ortamda net kareler çekebilmek olanaklı hale geliyor. Bununla birlikte, büyük görüntüleme sensörü, dijital gürültü azaltma algoritmaları ve ikili stabilizasyon sistemi de kamera teknolojisinin diğer eşlikçileridir. Sony IMX766, üst segment amiral gemisi akıllı telefonların sahip olduğu popüler bir sensör ve bu söz konusu sensör yeni modelde bizlerle olacak.

1/1,56 inç sensör, onu sınıfının en büyüklerinden birisi yaparken; rakip modellerin kameralarından yüzde 45 kadar daha fazla ışık alımını sağlamakta. ProLight Görüntüleme Teknolojisi ile donatılmış olan ana kamera, fotoğraflar için optik görüntü sabitleme ve videolar için ise elektronik görüntü sabitleme özelliğine sahip. Optik görüntü sabitleme teknolojisi ile kamera lensi artık istenmeyen hareketleri telafi ederek, daha net görüntüler sağlayacak.

Bu doğrultuda, Realme 9 Pro Plus ProLight Görüntüleme Teknolojisi’nin sahip olduğu Yapay Zeka Gürültü Azaltma Motoru 3.0 ile ortam gürültüsü çok daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yayılacak. Realme 9 Pro Plus’ın deklanşörüne basıldığında, birkaç fotoğraftan oluşan bir seri ortaya çıkıyor. Yapay Zeka Gürültü Azaltma Motoru ise farklılıkları bulmak ve mümkün olduğunca çok dijital gürültüyü ortadan kaldırmak için görüntü ortalama alma teknolojisini kullanacak.

Ancak dijital gürültü farklı şekil ve boyutlarda gelebildiğinden, Yapay Zeka Gürültü Azaltma Motoru bu şekilleri belirlemek ve kaldırmak için derin öğrenmeyi kullanıyor ve çok daha az dijital parazitle, düşük ışıkta net fotoğraflar sunuyor. Ana kameraya güç sağlayan ışık görüntüleme teknolojisi, ışık koşulları ne olursa olsun her anı net şekilde yakalamayı sağlayacak.

Realme 9 Pro Plus, realme serisinin sahip olduğu akıllı telefonlar içerisinde en iyi kameraya sahipken; amiral gemisi cihazlarla rekabet edebilecek seviye çıkaracak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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