Realme 9 Pro ve 9 Pro Plus Tanıtıldı!

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markalarından biri olan Realme, yeni üyeleri realme 9 Pro Serisi’ni online global lansmanıyla tanıttı. Realme'nin yeni yılda ilk ürünü olan realme 9 Pro Plus, kendi segmentinde ilk Sony IMX766 OIS kamerasıyla geliyor. İşte detaylar!

Realme 9 Pro ve 9 Pro Plus Özellikleri

Realme 9 Pro Plus sahip olduğu; Dolby Atmos özellikli çift stereo hoparlörü, Light Shift tasarımı, yüksek yenileme hızına sahip Ultra Smooth Ekranı ve Dimensity 920 5G işlemcisiyle bekleyenleri ile kavuşacak. realme 9 Pro Serisi’nin iki üyesi; 9 pro ve 9 pro plus , Android 12 tabanlı realme UI 3.0 sistemi ile donatıldı ve her iki cihaz da 8GB+128GB depolama türüne sahip.

Orta segment sınıfına mensup olan realme 9 Pro Plus, sınıfının en iyi kamerasını benimsiyor. Amiral gemisi sınıfı cihazların sahip olduğu Sony IMX766 sensörü, OIS & EIS ikili sabitleme ve Yapay Zeka Gürültü Önleme 3.0 teknolojisi tarafından desteklenen ProLight Görüntüleme Teknolojisi’ne sahip olan realme 9 pro plus , Camera Lab’in gösterdiği üzere birinci sınıf amiral gemisi telefonlarla karşılaştırılabilecek segmentte en iyi görüntü kalitesini sunuyor.

MediaTek Dimensity 920 5G işlemciyi ilk kullanan akıllı telefonlar arasında bulunan realme 9 Pro+, 500,00'ın üzerinde bir kıyaslama puanı ile segmentinde en iyi performansa sahip. Süper AMOLED ekran ve 90 Hz’lik yüksek yenileme hızıyla, kullanıcılarına parlak renklerle birlikte kalp atış hızını algılayabilen ekran içi parmak izi sensörüyle olağanüstü pürüzsüz görüntü deneyimi sağlıyor.

Üç renk çeşidiyle realme Dizayn Stüdyosu tarafından tasarlanan realme 9 Pro Plus, Işık Geçişi Tasarımı ile akıllı telefon endüstrisine ilham verici bir renk tasarımıyla geliyor. Dahası, Dolby Atmos özellikli çift stereo, X ekseni motorlu dokunsal motor ve 60W Süper Dart Şarjı ile realme 9 Pro+, amiral gemisi düzeyinde bir deneyim sunacak.

Realme 9 Pro Serisi’nin standart sürümü olan realme 9 Pro, aynı zamanda segmentinde bir performans merkezi. Qualcomm Snapdragon 695 5G işlemci, 13 GB'a kadar Dinamik RAM ve sıvı soğutma sistemi ile donatılan realme 9 Pro, dikkat çeken bir performansa sahip. Ayrıca gelişmiş Işık Geçiş Tasarımı ve özel Sokak Modu 2.0 ile güçlü 64 MP Üçlü Kameraya sahip.

Ayrıca 3,5 mm Yüksek Çözünürlüklü Sertifikalı Kulaklık Jakı ve Android 12 tabanlı en yeni realme UI 3.0'a sahip. HELIOT EMIL, teknoloji ve modayı tek bir çatı altında birleştirerek tasarım dünyasında dalgalar yaratmayı hedefleyen realme Design Studio'nun Konuk Tasarımcısı oldu. realme 9 Pro serisi'nin Işık Geçiş Tasarımı, akıllı telefon tasarımı trendine öncülük edecek, Paris Moda Haftası ana takvimindeki ilk akıllı telefon lansmanı olacak.

Son olarak dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan Free Fire, 2019 yılının en çok indirilen telefon oyunu oldu. Gençler tarafından oldukça sevilen Free Fire, realme ile yüksek performanslı bir 5G donanımıyla geliyor. Nisan ayında piyasaya sürülmesi beklenen Free Fire realme sürümü, sürpriz özelleştirme özellikleriyle birlikte realme 9 Pro Plus ile güçlerini birleştirecek.

Cihazın henüz ne zaman Türkiye pazarına geleceği ve fiyatının ne kadar olacağı netlik kazanmış değil. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.