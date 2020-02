Realme Band Özellikleri Belli Oldu

Realme, 5 Mart’ta Realme 6 serisinin yanı sıra ilk akıllı bileklik modeli Realme Band’i tanıtacak. Realme Band özellikleri şirketin resmi Hindistan sitesinde göründü.

Realme, 5 Mart’ta düzenleyeceği online etkinlikte iki akıllı telefonun (Realme 6 ve Realme 6 Pro) yanında Realme Band’i (şirketin ilk fitness bilekliği olacak) tanıtacak. Realme 6 Pro, geçtiğimiz gün Geekbench’te görünmüş, özelliklerinin bir kısmı ortaya çıkmıştı. Şimdi de Realme Band’in özellikleri paylaşıldı hem de Realme Hindistan sitesi üzerinden. Henüz fiyatını bilmiyoruz ancak öne çıkan/önemli özellikleri belli oldu.

Realme akıllı bileklik, aramalar, mesajlar ve alarmlar için bildirimleri gösteren renkli bir ekrana sahip olacak. Bileklik, uyku takibi ve gerçek zamanlı kalp atış hızını izleme özelliğine sahip olacak ve dokuz spor modunu (bunlardan biri Hindistan’a özel Kriket Modu) destekleyecek. IP68 su geçirmezlik sertifikası olacak bileklik, USB-A bağlantı noktası üzerinden kablosuz olarak şarj olacak.

Realme Band, sarı, siyah ve zeytin yeşili renk seçeneğiyle 5 Mart’ta satışa sunulacak. Hindistan sitesi üzerinden sınırlı sayıda Realme bileklik satışı gerçekleştirilecek.

