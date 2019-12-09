Realme Buds Air Geliyor! İşte Bilinen Detaylar

Son zamanlarda hızla büyümeye başlayan tam kablosuz kulaklık pazarına giriş yapmaya hazırlanan Realme, yakın bir zamanda Buds Air modelinin duyurusunu yapacak.

17 Aralık Tarihinde Duyurulacak

Buds Air olarak adlandırılacağı duyurulan yeni model, Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip olacak. Bu ağ standartı ile birlikte daha düşük güç tüketimi ile daha keskin bir bağlantı sağlamak mümkün hale geliyor. Bununla birlikte son zamanlarda standart bir özellik haline gelen anında eşleşme özelliği de bu cihazda bulunacak.

Kullanım sırasında kolay müzik ve çağrı yönetimi için imkan sunacak modelin dokunmatik panel ile geleceğini, benzer şekilde tek dokunuşla Google Asistan desteğinin de bulunduğunu belirtelim.

17 Aralık tarihinde düzenlenecek etkinlikte resmi olarak tanıtılacak modelin siyah, beyaz ve sarı olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Fiyatlandırma konusunda şu aşamada bir bilgi bulunmasa da, etkinlikte duyurusunun yapılacağını söyleyebiliriz.

17 Aralık tarihinde düzenlenecek olan bu etkinlikte Realme XT 730G modeli ile de karşılaşacağız.