Realme Buds Air için Türkiye Müjdesi Geldi

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Realme Buds Air, çok yakında ülkemizde satışa sunulacak. Gelin hep beraber Realme Buds Air'ın özelliklerine yakından bakalım.

Realme Buds Air Türkiye'ye Geliyor

Realme tarafından yapılan açıklamada Buds Air modelinin Türkiye'de satışa sunulacağı açıklandı. Realme Buds Air tasarımı ile göz doldururken özellikleri ile de dikkat çekmeyi başarıyor. Cihaz R1 çipinden güç almakta ve Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisi desteklemekte. Buds Air, özel yapım DDB (Dinamik Bas Desteği) sistemini içerisinde barındırmakta.

17 saat pil ömrü sunan kablosuz kulaklıkta ses gecikmesini 120ms’ye düşürdüğü iddiaa edilen Oyun Modu da bulunmakta. Cihazın alt kısımda iki mikrofon yer almakta. Realme Buds Air, aramaları cevaplamak / sonlandırmak, müzik değiştirmek, ses asistanını başlatmak ve bir dokunuşla performans moduna girmek / çıkmak için kullanılabilen akıllı dokunma işlemini destekliyor.

Buds Air'ın Mart ayı içerisinde ülkemizde satışa sunulacağı duyuruldu. Kablosuz kulaklığın fiyatının ne olacağı henüz netlik kazanmadı.