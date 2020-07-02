Realme Buds Q Satış Miktarı ile Ses Getirdi

Son zamanlarda tam kablosuz kulaklık pazarında gittikçe sertleşen bir rekabete tanıklık ediyoruz. Bu pazarda öne çıkmak isteyen şirketlerden birisi olan Realme, geçtiğimiz saatlerde yeni nesil tam kablosuz kulaklık modeli Buds Q ile birlikte karşımıza çıktı. Realme Buds Q satış miktarı ile önemli bir başarıya imza attı.

Realme Buds Q Ne Kadar Sattı?

Mayıs ayında tanıtılan Buds Q oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip olması nedeni ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Günün ilk saatlerinde Hindistan sınırlarında satışa sunulan model birkaç saatlik süreçte 25,000 birim satarak önemli bir satış başarısına imza attı.

Yaklaşık 26 dolar fiyatındaki Buds Q sahip olduğu 10 mm sürücülerle birlikte kaliteli bir deneyim sunmayı hedefliyor. Cihazda yer alan Bluetooth 5.0 teknolojisi kesintisiz bağlantı ile kesintisiz müzik keyfi sunarken bir yandan da daha uzun pil ömrü sağlıyor. Nitekim şirketin verilerine göre kulaklıklar ve şarj kutusu toplam 20 saat pil ömrü sunabiliyor.

Şirkete göre cihazın gecikme süresi 119 ms olarak belirtiliyor. Bu, oyun deneyimi için fazla kötü olmayan bir gecikme süresi. Kutu içerisinde hızlı şarj kablosu ile gelen cihazın kablosuz şarj desteği sunmadığını hatırlatmakta fayda var. Ayrıca her bir kulaklığın 3,6 gr olduğunu ve kutu dahil toplam ağırlığın 35,3 gr olduğunu hatırlatalım.

Şu aşamada yalnızca belirli pazarlarda bulunan Buds Q'nun 8 Temmuz tarihinde gerçekleşecek etkinlikle birlikte Avrupa ülkeleri için de satışa sunulması bekleniyor. Yeni modelin ülkemizde de satışa sunulacağını düşünürsek ülkemizdeki kullanıcılar için gerçekten iyi bir alternatif olabileceğini söyleyebiliriz.