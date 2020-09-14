Realme C17 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Shenzhen merkezli akıllı telefon üreticisi Realme yeni akıllı telefon modeli Realme C17'nin tanıtım tarihi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Geekbench testinde ortaya çıkan Realme C17 modeli, 21 Eylül tarihinde Bangladeş'te tanıtılacak. Ayrıca Realme'nin yeni akıllı telefon modelinin teknik özelliklerinin yer aldığı görseller sızdırıldı.Peki, Realme C17 özellikleri neler? Realme firmasının önümüzdeki hafta tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefon modeli ile ilgili detaylar haberimizde.

Realme C17 Özellikleri

Mukul Sharma, Twitter hesabı üzerinden 21 Eylül tarihinde tanıtılması beklenen Realme C17 modelinin teknik özelliklerinin yer aldığı görselleri paylaştı. Tanıtım tarihi öncesi yaşanan sızıntı neticesinde Realme firmasının yeni akıllı telefonuna ait bazı teknik özellikler de belli oldu. İki farklı renk seçeneğine sahip olan Realme C17, hangi özelliklere sahip olacak?

İddiaya göre 6.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme C17, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. Yaşanan sızıntıya göre 500 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazın ekranı 600 nit parlaklığa sahip olacak. Paylaşılan görsellerde ekranın sol üst köşesinde ön kamera için bir delik bulunuyor. Bu durum birçok kullanıcının hoşuna gitmeyebilir.

Gücünü Qualcomm firması tarafından geliştirilen Snapdragon 460 işlemciden alan Realme C17 modelinde 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanının yer alacağı iddia ediliyor. Realme firmasının yeni akıllı telefon modelinin GPU tarafında ise Adreno 610'un bulunacağı belirtildi. Sharma tarafından paylaşılan görsele baktığımızda parmak izi okuyucusunun cihazın arka kısmında yer aldığını görüyoruz.

Realme C17, modelinin arka kısmında L şeklinde dörtlü kamera dizilimi bulunuyor. Cihazın arka kısmında 13MP çözünürlüğünde ana kamera, 119 derece görüş açısına sahip 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2MP çözünürlüğünde makro kamera ve 2MP çözünürlüğünde siyah beyaz lens olmak üzere toplamda dört adet kamera bulunuyor. Cihazın ön kısmında yer alan kameranın ise 8MP çözünürlüğünde olacağı iddia ediliyor.