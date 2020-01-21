Realme C2 Türkiye Fiyatı Belli Oldu! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Realme resmen Türkiye pazarına giriş yaptı. Realme C2'nin Türkiye fiyatı açıklandı. Gelin hep beraber Realme C2'nin teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Realme C2 Özellikleri

Realme C2, 6.4 inçlik 750 x 1560 çözünürlük sunan damla çentikli ekrana sahip. MediaTek Helio P22 yonga setinden güç alan Realme C2'de 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Cihazın depolama alanı Micro SD kart yardımı ile artırılabilmekte. Akıllı telefonun ön tarafında 5 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. Arka tarafta ise toplamda iki adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 13MP + 2MP.

4.000 mAh bataryadan beslenen Realme C2, Micro-USB portundan şarj olmakta. Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkan Realme C2, siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip.

Realme C2 Türkiye Fiyatı

Realme C2'nin Türkiye fiyatının 1.399 TL olduğu açıklandı.

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