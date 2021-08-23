Türkiye'de Üretilen Realme C25 Satışta: Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

Çin merkezli telefon üreticisi Realme, Türkiye'de ürettiği modellerin sayısını artırmaya devam ediyor. Şirket, Realme C25 modelini ülkemizde satış sundu. Peki, Realme C25 özellikleri ve fiyatı nedir? Realme'nin yeni modeline ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Realme C25 Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Ekran: 6,5 inç, IPS LCD

Çözünürlük: 720 x 1600 piksel

İşlemci: MediaTek Helio G70

GPU: Mali-G52 2EEMC2

RAM: 4 GB

Dahili Depolama Alanı: 64 GB / 128 GB

Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Pil: 6000 mAh, 18W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, Realme UI 2.0

Ağırlık: 209 gram

Fiyat: 4 GB + 64 GB 2.499 TL

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. IPS LCD ekrana sahip olan telefon 164.5 x 75.9 x 9.6 mm boyutlarında. 209 gram ağırlığındaki cihaz, sahip olduğu şık tasarım ile dikkat çekiyor.

Gücünü MediaTek Helio G70 işlemcisinden alan telefonda 4 GB RAM yer alıyor. Depolama alanı tarafında 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki ayrı sürüm mevcut. Çinli teknoloji devinin C25 modelinde Mali-G52 2EEMC2GPU bulunuyor.

Realme'nin yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 48 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Ön kamera portre, HDR gibi modlara sahip.

6000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda 18W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Parmak izi okuyucusu telefonun arka kısmına konumlandırılmış. USB Type-C 2.0 portunun tercih edildiği telefonda 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Android 11 işletim sistemi ve Realme UI 2.0 kullanıcı arayüzüyle birlikte gelen cihazın 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan versiyonu 2.499 TL fiyat etiketine sahip. Çiğdem Siyahı ve Bodrum Mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelen cihazda çift SIM kart desteği yer alıyor.