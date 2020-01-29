Realme C3 Çıkış Tarihi Belli Oldu

Türkiye pazarına geçtiğimiz günlerde giriş yapan Realme, fiyat performans cihazları ile dikkat çekmekte. Realme'nin yeni akıllı telefon modelinin ne zaman çıkacağı belli oldu. Haydi gelin Realme C3 nasıl olacak yakından bakalım.

Realme C3 Tanıtım Tarihi

Realme C3'ün 6 Şubat'ta düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacağı açıklandı. Akıllı telefon Facebook ve YouTube'da yapılacak olan canlı yayında duyurulacak. Şirket henüz Realme C3'ün özelliklerini açıklamadı. Ancak basına gönderilen davetlerde cihazın damla çentikli ekrana sahip olacağı ve üç arka kamera sensörüne sahip olacağı görülmekte.

Paylaşılan resime göre, Realme C3'ün mavi renk seçeneğine sahip olacak. Bazı kullanıcılar cihazdan 1080p ekran çözünürlüğü beklemekte. Ancak C Serisi akıllı telefonlar giriş seviyesi olduğundan bunun gerçekleşmesi olası değil. Lansmana kadar Realme C3 hakkında daha fazla bilginin gelmesini bekliyoruz.

Realme C3'ün özellikleri ve fiyatı açıklandığında tüm bilgiler Tamindir.com üzerinde yayınlanacak. Özellikle lansman günü (6 Şubat) bizleri takipte kalın!

Hemen aşağıda yer alan videodan Realme'nin Türkiye'de satışa sunduğu cihazlar hakkında bilgi alabilirsiniz.