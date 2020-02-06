Bedavadan Biraz Pahalı: Realme C3 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye pazarına giriş yapan Realme yeni akıllı telefon modelini duyurdu. Gelin hep beraber Realme C3'ün teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Realme C3 Özellikleri ve Fiyatı

Realme C3, şirketin en yeni giriş seviyesi akıllı telefonu olarak karşımıza çıkıyor. 6.5 inçlik HD+ ekrana sahip olan cihazda damla şeklinde çentik yer alıyor. Mediatek Helio G70 yonga setinden güç alan Realme C3'de iki farklı RAM ve dahili depolama alanı seçeneği bulunmakta. Bu seçenekler şu şekilde: 3 GB RAM / 32 GB dahili depolama alanı ve 4 GB RAM / 64 GB dahili depolama alanı.

Akıllı telefonun ön tarafında bir adet 5 MP'lik kamera sensörü yer almakta. Arka tarafta ise toplamda iki sensör yer almakta. Bu sensörler sırası ile şu şekilde: 12 MP ana, 2 MP derinlik. Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkan cihazda ColorOS 7 arayüzü bulunuyor. 5.000 mAh bataryaya sahip Realme C3, microUSB portu üzerinden şarj olmakta.

Realme C3 fiyatı ile kullanıcıların kalbini kazanacak. Akıllı telefonun başlangıç fiyatının 98 dolar olduğu açıklandı.98 dolar şu anki kur ile 586 TL'ye tekabül etmekte. Bu fiyata vergiler dahil değil. Realme C3'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmezliğini korumakta ancak cihazın Türkiye'de çok kısa süre içersinde satışa sunulacağını tahmin etmekteyiz.