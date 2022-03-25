Realme C31 Resmi Olarak Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Birkaç gün önce sızıntıları dolaşan Realme C31 artık resmiyet kazandı.

Akıllı telefon, Unisoc T612 işlemci tarafından destekleniyor ve Android 11 tabanlı Realme UI R Edition'a sahip. İki farklı RAM seçeneğine sahip cihaz 3GB/32GB ve 4GB/64GB ile geliyor. Ayrıca 1 TB'a kadar depolama genişletmesi için özel bir microSD kart yuvası bulunuyor.

Realme C31 kamera kısmında ise 5MP selfie kamerası için damla çentikli 6,5" HD+ ekrana sahip. Arka tarafta ise tam çözünürlüğü bilinmeyen makro ve portre birimleriyle birleştirilmiş 13MP ana kamerası mevcut. Realme C31'in öne çıkan diğer özellikleri arasında yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucu, 3,5 mm kulaklık jakı, microUSB ve 5.000 mAh pil bulunuyor.

Realme C31, 8,4 mm kalınlığında ve iki renkte geliyor. Realme'nin resmi web sitesinden satın alınabilen telefonun Avrupa pazarına ne zaman gireceği şimdilik meçhul. 3GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip giriş seviye modeli 1.599.000 IDR (110$/100€), 4GB/64GB versiyonu ise 1.749.000 IDR'ye (120$/110€) satılıyor. Realme C31 ilk olarak 31 Mart'ta Hindistan'da piyasaya sürülecek.

Realme C31 Özellikleri

Ekran: 6.5 inç HD+

6.5 inç HD+ İşlemci: Unisoc T612

Unisoc T612 RAM: 3/4 GB

3/4 GB Depolama: 32/64 GB

32/64 GB İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı Realme UI R Edition

Android 11 tabanlı Realme UI R Edition Arka Kamera: 13MP + 2MP + 2MP

13MP + 2MP + 2MP Ön Kamera: 5MP

5MP Pil: 5.000 mAh

5.000 mAh Kalınlık: 8.4 mm

Realme C31 Fiyatları