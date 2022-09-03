Realme C33 Çıkış Tarihi ve Özellikleri Belli Oldu

Yeni çıkacak Realme 9i 5G ile beraber tanıtılması beklenen C33'ün çıkış tarihi ve özellikleri sonunda belli oldu. Son yıllarda uygun fiyatlı Android telefon sektöründe bilinirliği azalmaya başlayan Realme'nin yeniden hızlı bir yükseliş için tasarladığı Realme C33, "Yeni Çağın Eğlencesi" olarak tanıtıldı.

9i 5G'ye kıyasla farklı bir tasarıma sahip olan C33, sahip olduğu altın rengiyle dikkat çekiyor. Henüz telefonun teknik özellikleri kesinleşmese de Realme, tasarımını ve temel özelliklerini açıkladı.

İşte Realme C33 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Çoğu açıdan 9i 5G'ye benzeyen Realme, arka tarafta 2 adet kameraya sahip. Matrix AI Camera kullanılan telefonda 50 megapiksel birincil kamera yer alıyor. Realme C33'ün 5.000 mAh bataryaya ve 18W hızlı şarj desteğine sahip olacağı düşünülüyor. USB-C kullanılan telefonun tasarım detaylarında ise ışıltılı altın deseni dikkat çekiyor. 8,3 mm kalınlığındaki telefonun ağırlığı ise 187 gram.

Realme C33 üç farklı renk seçeneğiyle 6 Eylül tarihinde kullanıcılarla buluşacak. Özellikle kamera tarafında kendisine çok güvenen Realme, yapay zeka destekli yazılımlarıyla fark yaratabileceklerine inanıyor. Çin kuruluşlu firmanın Hindistan'da yapacağı tanıtım etkinliğinde Realme 9i 5G, Realme C33 ve Realme Watch 3 Pro'nun tanıtılması bekleniyor.