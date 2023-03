iPhone'un Dinamik Ada'sını Kopyalayan Realme C55 Satışta: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Şubat ayında ortaya çıkan Realme'nin yeni telefonunda Mini Kapsül olarak adlandırılan yeni bir Dinamik Ada tarzı özellik bulunuyor. Daha önce iPhone'dan kopyaladığını aktardığımız bu özelliğe sahip Realme C serisi akıllı telefonu Realme C55 nihayet tanıtıldı.

Mini Kapsül, iPhone 14 Pro serisindeki Dinamik Ada'ya benzer şekilde çalışıyor ve kullanıcılara ekranın üstündeki tek delikli kamerayı kaplayan siyah bir çubuktan çeşitli bildirimler sunuyor. Realme, Mini Kapsül'ün neler yapabileceğini bir tanıtım videosunda gösterdi. Özellikler arasında pil durumu, şarj, adım sayıları ve veri kullanımı için bildirimler yer alıyor ancak GSMArena'ya göre son iki özellik daha sonra bir yazılım güncellemesiyle sunulacak.

Bir Dinamik Ada klonu olarak Realme'nin uygulaması oldukça basit görünüyor ancak gelecekteki güncellemelerle gelişmesi veya yeni özellikler kazanması oldukça olası. Geçen yıl ortaya çıkan ilk üçüncü parti klonlarına rağmen, bu aynı zamanda bir Android işletim sistemli telefonun bu özelliği ilk kullanışı.

Telefonun geri kalanına geldiğimizde telefonda günümüzün biraz gerisinde kalan MediaTek Helio G88 işlemci kullanılıyor. Telefon ayrıca 90Hz yenileme hızına sahip 6,72" Full HD+ ekrana, 16 GB'a kadar RAM'e ve 256 GB'a kadar depolama alanına sahip. Arka tarafta derinlik sensörüyle birleştirilmiş 64MP ana kamera ve ön selfie kamerası ise 8MP olarak yer alıyor. Telefon gücünü, Realme GT3'ün MWC 2023 sırasında ortaya çıkan 240W şarjı ile karşılaştırıldığında yavaş görünen 33W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pilden alıyor.

