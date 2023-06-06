realme C55, Benzersiz Ekran Deneyimiyle Türkiye'de Satışta!

realme, C serisinin son modeli C55'i piyasaya sürdü. C55, kendi segmentinde yeni bir standart oluşturmayı hedefliyor. realme C55, birçok yeni özelliği ve yüksek performansıyla kullanıcılara olağanüstü deneyim sunmayı amaçlıyor.

realme Türkiye Ülke Direktörü Weijian Zhou, C55'in benzersiz bir kullanıcı deneyimi sağlamak için tasarlandığını ve kullanıcıların yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecekleri sorunsuz bir dijital deneyim yaşayacaklarını belirtti.

C55, "Mini Kapsül" adı verilen ve ekrana benzersiz uyum sağlayan inovatif bir teknolojiye sahip. Telefon ayrıca yüksek depolama kapasitesiyle kullanıcılara sorunsuz ve çoklu görev yapma imkânı da sunuyor.

33W SUPERVOOC hızlı şarj özelliğiyle pil performansını üst seviyeye taşıyan telefon, 64MP kamerasıyla benzersiz görüntü kalitesi sunmayı amaçlıyor.

realme C55, güçlü MediaTek Helio G88 işlemcisinden performansını sağlarken, oyun noktasında da kullanıcıları üzmeyecek özelliklere sahip.

C55, 6 Haziran 2023 tarihinden itibaren Türkiye'deki tüm satış noktalarında mevcut olacak.

realme C55 Özellikleri